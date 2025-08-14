LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Bullish, Tapestry, Birkenstock

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
14 août - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont été modérés jeudi après une forte hausse à Wall Street cette semaine et les investisseurs ont attendu de nouvelles données économiques pour évaluer le verdict de la politique monétaire de la Réserve fédérale le mois prochain.
** Bullish < BLSH.N >:
BUZZ - Les actions bondissent après un fort début à la Bourse de New York nL4N3U60GN
** dLocal Ltd < DLO.O >:
BUZZ - L'augmentation des perspectives de croissance pour 2025 et la publication d'un bénéfice supérieur aux attentes du deuxième trimestre ont fait grimper le cours de l'action
** Birkenstock Holding PLC < BIRK.N >:
BUZZ - En hausse suite à la publication d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes nL6N3U60DX
** Deere & Co < DE.N >:
BUZZ - Baisse du bénéfice trimestriel suite à l'impact des tarifs douaniers nL4N3U60MO
** Alibaba.com Ltd < BABA.N >: ** Yum China Holdings Inc < YUMC.N >: ** Baidu Inc < BIDU. O>: ** Nio Inc < NIO.N >: BUZZ - Les ADRs chinoises chutent après que le fonds spéculatif Bridgewater se soit retiré des positions nL4N3U60M0
** Sarepta Therapeutics < SRPT.O >:
BUZZ - Hausse sur les progrès de la thérapie génétique
** Centrus Energy Corp < LEU.N >:
BUZZ - Hausse après la vente d'une obligation convertible de 700 millions de dollars nL6N3U60FB
** Fortive Corp < FTV.N >:
BUZZ - Chute après que Barclays ait rétrogradé l'action à 'pondération égale' et réduit les prévisions nL4N3U60NK
** Intuitive Machines Inc < LUNR.O >:
BUZZ - Chute après la vente d'une obligation convertible de 300 millions de dollars nL6N3U60FP
** Advance Auto Parts Inc < AAP.N >:
BUZZ - baisse après avoir abaissé les prévisions de bénéfices annuels nL4N3U60OV
** Tapestry Inc < TPR.N >:
BUZZ - Chute après avoir prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations sur fond de problèmes tarifaires nL6N3U60FW
** Beam Therapeutics Inc < BEAM.O >:
BUZZ - En hausse après l'approbation par la FDA d'un traitement pour la drépanocytose nL4N3U60PO
