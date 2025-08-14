 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 834,60
+0,38%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Bullish, Tapestry, Birkenstock
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 13:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

14 août - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont été modérés jeudi après une forte hausse à Wall Street cette semaine et les investisseurs ont attendu de nouvelles données économiques pour évaluer le verdict de la politique monétaire de la Réserve fédérale le mois prochain.

.N

** Bullish < BLSH.N >:

BUZZ - Les actions bondissent après un fort début à la Bourse de New York nL4N3U60GN

** dLocal Ltd < DLO.O >:

BUZZ - L'augmentation des perspectives de croissance pour 2025 et la publication d'un bénéfice supérieur aux attentes du deuxième trimestre ont fait grimper le cours de l'action

nL4N3U60J1

** Birkenstock Holding PLC < BIRK.N >:

BUZZ - En hausse suite à la publication d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes nL6N3U60DX

** Deere & Co < DE.N >:

BUZZ - Baisse du bénéfice trimestriel suite à l'impact des tarifs douaniers nL4N3U60MO

** Alibaba.com Ltd < BABA.N >: ** Yum China Holdings Inc < YUMC.N >: ** Baidu Inc < BIDU. O>: ** Nio Inc < NIO.N >: BUZZ - Les ADRs chinoises chutent après que le fonds spéculatif Bridgewater se soit retiré des positions nL4N3U60M0

** Sarepta Therapeutics < SRPT.O >:

BUZZ - Hausse sur les progrès de la thérapie génétique

nL4N3U60MB

** Centrus Energy Corp < LEU.N >:

BUZZ - Hausse après la vente d'une obligation convertible de 700 millions de dollars nL6N3U60FB

** Fortive Corp < FTV.N >:

BUZZ - Chute après que Barclays ait rétrogradé l'action à 'pondération égale' et réduit les prévisions nL4N3U60NK

** Intuitive Machines Inc < LUNR.O >:

BUZZ - Chute après la vente d'une obligation convertible de 300 millions de dollars nL6N3U60FP

** Advance Auto Parts Inc < AAP.N >:

BUZZ - baisse après avoir abaissé les prévisions de bénéfices annuels nL4N3U60OV

** Tapestry Inc < TPR.N >:

BUZZ - Chute après avoir prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations sur fond de problèmes tarifaires nL6N3U60FW

** Beam Therapeutics Inc < BEAM.O >:

BUZZ - En hausse après l'approbation par la FDA d'un traitement pour la drépanocytose nL4N3U60PO

Valeurs associées

ADVANCE AUTO PAR
61,760 USD NYSE 0,00%
ALIBABA GRP SP ADR
126,870 USD NYSE 0,00%
BEAM THERAPEUTIC
17,5200 USD NASDAQ 0,00%
BIRKEN
50,230 USD NYSE 0,00%
DEERE & CO
513,345 USD NYSE 0,00%
DLOCAL RG-A
11,6900 USD NASDAQ 0,00%
FORTIVE
48,730 USD NYSE 0,00%
INTUITIVE MACH RG-A
10,4900 USD NASDAQ 0,00%
NIO SP ADS-A
4,620 USD NYSE 0,00%
SAREPTA
20,4000 USD NASDAQ 0,00%
TAPESTRY
113,560 USD NYSE 0,00%
YUM CHINA HLD
45,595 USD NYSE 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank