information fournie par Reuters • 14/08/2025 à 13:38

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Bullish, Tapestry, Birkenstock

Traduction automatisée par Reuters

14 août - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont été modérés jeudi après une forte hausse à Wall Street cette semaine et les investisseurs ont attendu de nouvelles données économiques pour évaluer le verdict de la politique monétaire de la Réserve fédérale le mois prochain.

** Bullish < BLSH.N >:

BUZZ - Les actions bondissent après un fort début à la Bourse de New York

** dLocal Ltd < DLO.O >:

BUZZ - L'augmentation des perspectives de croissance pour 2025 et la publication d'un bénéfice supérieur aux attentes du deuxième trimestre ont fait grimper le cours de l'action

** Birkenstock Holding PLC < BIRK.N >:

BUZZ - En hausse suite à la publication d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes

** Deere & Co < DE.N >:

BUZZ - Baisse du bénéfice trimestriel suite à l'impact des tarifs douaniers

** Alibaba.com Ltd < BABA.N >: ** Yum China Holdings Inc < YUMC.N >: ** Baidu Inc < BIDU. O>: ** Nio Inc < NIO.N >: BUZZ - Les ADRs chinoises chutent après que le fonds spéculatif Bridgewater se soit retiré des positions

** Sarepta Therapeutics < SRPT.O >:

BUZZ - Hausse sur les progrès de la thérapie génétique

** Centrus Energy Corp < LEU.N >:

BUZZ - Hausse après la vente d'une obligation convertible de 700 millions de dollars

** Fortive Corp < FTV.N >:

BUZZ - Chute après que Barclays ait rétrogradé l'action à 'pondération égale' et réduit les prévisions

** Intuitive Machines Inc < LUNR.O >:

BUZZ - Chute après la vente d'une obligation convertible de 300 millions de dollars

** Advance Auto Parts Inc < AAP.N >:

BUZZ - baisse après avoir abaissé les prévisions de bénéfices annuels

** Tapestry Inc < TPR.N >:

BUZZ - Chute après avoir prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations sur fond de problèmes tarifaires

** Beam Therapeutics Inc < BEAM.O >:

BUZZ - En hausse après l'approbation par la FDA d'un traitement pour la drépanocytose