LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Broadcom, prêteurs immobiliers, First Solar
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 15:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

9 janvier - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont prolongé leurs gains vendredi, alors que les investisseurs digèrent les données sur les emplois de décembre qui ont montré un ralentissement de la croissance de l'emploi et un taux de chômage en baisse. .N

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N : ** Kinross Gold Corp KGC.N :

BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que les prix chutent en raison du rééquilibrage de l'indice nL6N3YA0H9

** Ardelyx Inc ARDX.O :

BUZZ - Ardelyx bondit alors que Piper Sandler souligne la forte adoption d'Ibsrela nL6N3YA0JE

** CrowdStrike Holdings Inc CRWD.O :

BUZZ - Berenberg relève CrowdStrike à 'acheter' après l'acquisition de SGNL; les actions sont en hausse nL6N3YA0DQ

** Southwest Airlines Co LUV.N :

BUZZ - Le titre grimpe après que J.P. Morgan l'ait doublement relevé à "surpondérer" nL6N3YA0K5

** AXT Inc AXTI.O :

BUZZ - Le titre chute après avoir abaissé les prévisions de chiffre d'affaires du 4ème trimestre en raison de retards dans l'obtention de permis d'exportation en Chine nL6N3YA0PW

** Vistra Corp VST.N : ** Oklo Inc OKLO.N :

BUZZ - Les titres s'envolent grâce aux accords sur l'énergie nucléaire soutenus par Meta nL6N3YA0KQ

** Revolution Medicines Inc RVMD.O :

BUZZ - Le titre grimpe après l'annonce de négociations de rachat par Merck pour un montant pouvant atteindre 32 milliards de dollars nL4N3YA0R6

BUZZ - Wedbush relève l'objectif de cours de Revolution Medicines alors que les négociations de rachat par Merck s'intensifient nL4N3YA0VK

** Alphabet Inc GOOGL.O :

BUZZ - Le titre monte; la Banque Scotia relève l'objectif de cours sur fond d'optimisme concernant le cloud nL6N3YA0LB

** Tilray Brands Inc TLRY.O :

BUZZ - Le titre bondit après les résultats du 2ème trimestre nL6N3YA0JK

** General Motors Co GM.N :

BUZZ - Le titre recule après une charge de 6 milliards de dollars liée aux véhicules électriques nL6N3YA0KY

** Canadian Solar Inc CSIQ.O :

BUZZ - Le titre augmente après la vente d'une dette convertible de 200 millions de dollars nL6N3YA0M2

** Ormat Technologies Inc ORA.N :

BUZZ - Le titre monte après que TD Cowen ait relevé sa recommandation à 'acheter' nL6N3YA0LI

** Akamai Technologies Inc AKAM.O :

BUZZ - La Banque Scotia relève l'objectif de cours d'Akamai, citant le potentiel de croissance de son cloud d'inférence basé sur l'IA nL4N3YA0SX

** Aquestive Therapeutics Inc AQST.O :

BUZZ - Le titre chute après que la FDA a signalé des problèmes avec son médicament oral contre les allergies

nL4N3YA0UP

** Broadcom Inc AVGO.O :

BUZZ - Le titre gagne; Mizuho relève son objectif de cours en raison des attentes de croissance des puces d'IA

nL6N3YA0N7

** Rocket Companies Inc RKT.N : ** LoanDepot Inc LDI.N : ** UWM Holdings Corp UWMC.N : ** Opendoor Technologies Inc OPEN.O :

BUZZ - Les prêteurs immobiliers bondissent après que Trump ait ordonné l'achat de 200 milliards de dollars d'obligations hypothécaires nL6N3YA0NL

** First Solar Inc FSLR.O :

BUZZ - Le titre gagne alors que BofA relève son objectif de cours nL6N3YA0MK

** Monte Rosa Therapeutics Inc GLUE.O :

BUZZ - Le titre recule après une augmentation de capital de 300 millions de dollars nL6N3YA0Q5

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
188,676 USD NYSE +1,17%
AKAMAI TECHNOLOG
87,5450 USD NASDAQ +2,14%
ALPHABET-A
328,8050 USD NASDAQ +1,03%
AQUESTIVE THERP
3,7750 USD NASDAQ -39,21%
ARDELYX
7,5725 USD NASDAQ +8,18%
AXT
25,5800 USD NASDAQ -0,97%
BROADCOM
337,4300 USD NASDAQ +1,49%
CANADIAN SOLAR
19,3750 USD NASDAQ -0,08%
CROWDSTRIKE
468,5550 USD NASDAQ +1,01%
FIRST SOLAR
242,1400 USD NASDAQ -1,67%
GENERAL MOTORS
82,410 USD NYSE -3,17%
GOLD FIELDS SP ADR
45,420 USD NYSE -0,37%
KINROSS GOLD
31,050 USD NYSE +0,45%
LOANDEPOT RG-A
2,965 USD NYSE +21,77%
MONTE ROSA THERP
24,0350 USD NASDAQ -5,04%
NEWMONT
106,540 USD NYSE -0,33%
OKLO RG-A
112,799 USD NYSE +15,61%
OPENDOOR TECH
7,2707 USD NASDAQ +13,07%
ORMAT TECHNOLOGI
117,890 USD NYSE +3,35%
REVOLUTION MEDIC
113,5300 USD NASDAQ +5,72%
ROCKET COS RG-A
22,375 USD NYSE +5,42%
SOUTHWEST AIRLIN
44,480 USD NYSE +3,66%
TILRAY BRANDS
9,3099 USD NASDAQ +1,97%
UWM HOLDINGS RG-A
5,140 USD NYSE +9,13%
VISTRA
173,875 USD NYSE +15,52%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
