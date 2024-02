LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Bicycle Therapeutics, Molson Coors, LianBio

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 13 février - Les principaux indices de Wall Street ont chuté mardi, atteignant leurs plus bas niveaux en une semaine, après qu'un taux d'inflation plus élevé que prévu ait fait grimper les rendements du Trésor américain, réduisant à néant les spéculations du marché sur des réductions imminentes des taux d'intérêt. .N À 10:35 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 1,22% à 38 324,59. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 1,20% à 4 961,54 et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 1,32% à 15 732,104. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Ecolab Inc ECL.N , en hausse de 8,1% ** WasteManagement Inc WM.N , en hausse de 5,2% ** LeidosHoldingsInc LDOS.N , en hausse de 4% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** VF Corp VFC.N , en baisse de 9,3% ** Albemarle Corp ALB.N , en baisse de 7% ** BostonProperty Inc BXP.N , en baisse de 7% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** Gabelli Financial Services Opportunities ETF GABF.N , en hausse de 44,8% ** iShares Blockchain and Tech ETF IBLC.N , en hausse de 28,2% ** First Trust SkyBridge Crypto Ind and Digi Econ ETF CRPT.N , en hausse de 19,6% Les trois principaux perdants en pourcentage du NYSE .PL.N : ** Delta Apparel Inc DLA.N , en baisse de 46,2% ** Express Inc EXPR.N , en baisse de 39,2% ** TrinseoPlc TSE.N , en baisse de 23,4% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** DigitalBrandsGroup Inc DBGI.O , +246,5% ** Ohmyhome Ltd OMH.O , +209,3% ** BeamrImaging Ltd BMR.O , +77,7% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** G1TherapeuticsInc GTHX.O , en baisse de 52,9% **SSR Mining Inc SSRM.O , en baisse de 51,2% ** Carbon Revolution Plc CREV.O , en baisse de 34% ** Jetblue Airways Corp JBLU.O : +13,7% BUZZ - La valeur monte en flèche lorsque Icahn révèle une participation de près de 10% et déclare que l'action est "sous-évaluée" nL3N3EY18T ** Tripadvisor Inc TRIP.O : plus 12,8% BUZZ - bondit de 13% alors qu'il évalue des transactions potentielles nL3N3EY1A9 ** ZoomInfo Technologies Inc ZI.O : plus 9,9% BUZZ - La société monte en flèche après que les résultats du quatrième trimestre aient atteint un niveau très bas nL3N3EY1AV ** Arista Networks Inc ANET.N : en baisse de 4,9% BUZZ - chute suite à la baisse des prévisions de marge ajustée pour le premier trimestre nL3N3EY1C2 ** Beamr Imaging Ltd BMR.O : en hausse de 77,7% BUZZ - Les actions montent en flèche dans un rallye de type 'mème' nL3N3EY2L5 ** Coca-Cola Co KO.N : +0,5% BUZZ - Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre dépasse les attentes nL3N3EY204 ** Teradata Corp TDC.N : en baisse de 23,1% BUZZ - Chute suite à la baisse des prévisions de bénéfices pour l'année fiscale nL3N3EY1CQ ** Beyond Air Inc XAIR.O : baisse de 16,9% BUZZ - baisse après un chiffre d'affaires du 3ème trimestre inférieur aux attentes nL3N3EY1CD ** Children's Place Inc PLCE.O : baisse de 24,6% BUZZ - Baisse après que B.Riley ait rétrogradé le titre à 'vendre' nL3N3EY1F4 ** New York Community Bancorp Inc NYCB.N : -5,4% BUZZ - Les inquiétudes sur les taux d'intérêt augmentent le risque d'exposition à l'immobilier nL3N3EY2KW ** G1 Therapeutics Inc GTHX.O : baisse de 52,9% BUZZ - Baisse après que la principale thérapie contre le cancer n'ait pas atteint les objectifs de l'étude nL3N3EY1GX ** Arm Holdings PLC ARM.O : baisse de 12,9% BUZZ - L'action chute après une ascension vertigineuse après la publication des résultats nL2N3EY0K6 ** Hasbro Inc HAS.O : moins 5,5% BUZZ - Les résultats du quatrième trimestre ne sont pas à la hauteur des estimations en raison de la faiblesse de la demande nL3N3EY2N2 ** Cadence Design Systems Inc CDNS.O : baisse de 3,5% BUZZ - Chute après des perspectives de revenus faibles pour le premier trimestre nL3N3EY1FW ** Waste Management Inc WM.N : +5,2% BUZZ - Remontée après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du 4ème trimestre nL3N3EY1IC ** Biogen Inc BIIB.O : baisse de 6,7% BUZZ - Chute après un bénéfice négatif au 4ème trimestre nL3N3EY1FF ** Marriott International Inc MAR.O : baisse de 4,9% BUZZ - Chute après une prévision de bénéfice annuel en baisse nL3N3EY1WD ** GlobalFoundries Inc GFS.O : baisse de 1,6% BUZZ - Baisse après des prévisions de revenus inférieures aux estimations pour le premier trimestre nL3N3EY1WM ** Howmet Aerospace Inc HWM.N : +2,6% BUZZ - Hausse après des prévisions de résultats du 1er trimestre en dessous des estimations nL3N3EY21O ** Shopify Inc SHOP.N : baisse de 10,0% BUZZ - Les actions chutent car les prévisions de revenus n'impressionnent pas nL3N3EY234 ** Express Inc EXPR.N : baisse de 39,2% BUZZ - atteint son plus bas niveau historique suite à l'annonce d'une possible restructuration de la dette ou d'une faillite nL3N3EY2JO ** Ecolab Inc ECL.N : en hausse de 8,1% BUZZ - Hausse après des prévisions optimistes pour 2024 nL3N3EY1FS ** Candel Therapeutics Inc CADL.O : +22,3% BUZZ - En hausse suite à l'obtention d'une procédure accélérée de la part de la FDA nL3N3EY24M ** Bicycle Therapeutics PLC BCYC.O : +15,6% BUZZ - Baker Bros augmente sa participation nL2N3EY10L ** Krispy Kreme Inc DNUT.O : en baisse de 6,6% BUZZ - Baisse des prévisions de bénéfices et de revenus pour l'année fiscale nL3N3EY26X ** Coinbase Global Inc COIN.O : baisse de 4,1 ** Bitfarms Ltd BITF.O : baisse de 1,3% *riot Platforms Inc RIOT.O : baisse de 3,4% * Hut 8 Mining Corp ** Hut 8 Mining Corp HUT.O : en baisse de 3,1% BUZZ - Les actions du secteur des crypto-monnaies sont en baisse alors que le bitcoin passe sous la barre des 50 000 $ nL3N3EY2B1 ** LianBio LIAN.O : +17,9% BUZZ - Fin de la revue stratégique, suppression d'emplois, hausse des actions nL3N3EY2AE ** Gates Industrial Corporation PLC GTES.N : baisse de 1,1% BUZZ - Baisse des prix de vente de la participation de Blackstone nL2N3EY163 ** Brighthouse Financial Inc BHF.O : baisse de 15,8% BUZZ - Baisse après une erreur sur le bénéfice du 4ème trimestre nL4N3ET4LF ** Goldman Sachs Group Inc GS.N : baisse de 3,6% ** JPMorgan Chase & Co JPM.N : - 0,7 % ** Morgan Stanley MS.N : baisse de 3,1 ** Citigroup Inc C.N : en baisse de 2,6% BUZZ - Les principales banques américaines chutent après que les données sur l'inflation aient réduit à néant les attentes en matière de réduction des taux d'intérêt nL3N3EY2KR ** Zoetis Inc ZTS.N : baisse de 4,4% BUZZ - Baisse des prévisions de bénéfices annuels nL3N3EY2KO **Paramount Global PARA.O : - 4,5% BUZZ - Chute; CNBC rapporte que la société va supprimer des emplois nL3N3EY2LW ** Verde Clean Fuels Inc VGAS.O : + 41,1 % BUZZ - En hausse grâce à un projet d'essence commun avec l'unité de Diamondback nL3N3EY293 ** Moody's Corp MCO.N : baisse de 6,6% BUZZ - plonge après que le bénéfice du 4ème trimestre ait manqué les estimations nL3N3EY2LN ** BioXcel Therapeutics Inc BTAI.O : + 13,0 % BUZZ - La société abandonne son offre d'actions nL2N3EY1BC Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 0,65% communication Consommation .SPLRCD en baisse de 1,46 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,73 Energie .SPNY en baisse de 1,50 Finance .SPSY en baisse de 1,30% Santé .SPXHC en baisse de 0,64 Industrie .SPLRCI en baisse de 1,32 Technologies de .SPLRCT en baisse de 1,23 l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 1,53 Immobilier .SPLRCR en baisse de 2,97 Services publics .SPLRCU en baisse de 2,60