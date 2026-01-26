 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Baker Hughes, Allied Gold Corp, MannKind Corp
26/01/2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 janvier - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont glissé lundi, alors que les investisseurs se préparent à une série de rapports sur les bénéfices et à une décision sur les taux de la Réserve fédérale. .N

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les mineurs d'or grimpent alors que le lingot dépasse la barre des 5 100 $/oz nL4N3YR0IQ

** USA Rare Earth Inc USAR.O :

BUZZ - S'envole après un rapport de Reuters indiquant que l'administration Trump prendrait une participation de 10 %

** IONQ Inc IONQ.N :

BUZZ - Chute suite à l'annonce de l'achat de SkyWater Technology par l'entreprise d'informatique quantique

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent grimpent en pré-marché après que le métal blanc ait atteint son plus haut niveau historique

** Revolution Medicines Inc RVMD.O :

BUZZ - Le titre plonge après l'annonce que Merck n'est plus en pourparlers pour un rachat nL6N3YR0IX

** Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O :

BUZZ - Publication des résultats de la thérapie génique de la dystrophie musculaire sur 3 ans; hausse des actions

nL4N3YR0NT

** United Airlines Holdings Inc UAL.O :

** Delta Air Lines Inc DAL.N :

** American Airlines Group Inc AAL.O :

** Southwest Airlines Co LUV.N :

BUZZ - Les actions des compagnies aériennes américaines chutent alors que la tempête hivernale provoque des annulations massives de vols nL4N3YR0P2

** Grab Holdings Ltd GRAB.O :

BUZZ - Bernstein réduit le PT de Grab en raison d'inquiétudes sur la rentabilité à court terme nL4N3YR0P0

** Baker Hughes Co BKR.O :

BUZZ - Le titre progresse suite à la hausse de ses bénéfices au 4ème trimestre nL4N3YE0XL

** Allied Gold Corp AAUC.N :

BUZZ - Le titre progresse suite à son acquisition par le chinois Zijin Gold nL4N3YR0TQ

** MannKind Corp MNKD.O :

BUZZ - Le titre progresse suite à la mise à jour par la FDA de l'étiquette de l'insuline inhalée Afrezza nL4N3YR0US

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
14,6700 USD NASDAQ -2,33%
ANGLOGOLD ASH
106,240 USD NYSE +3,08%
BAKER HUGHES RG-A
53,9200 USD NASDAQ -0,99%
COEUR MINING
26,105 USD NYSE +1,36%
DELTA AIR LINES
67,925 USD NYSE -1,47%
ENDEAVOUR SILVER
14,115 USD NYSE +3,79%
GHL RG-A
3,878 EUR Tradegate -0,08%
GHL RG-A
4,5800 USD NASDAQ +0,66%
GOLD FIELDS SP ADR
53,240 USD NYSE +1,95%
HARMONY GOLD SP ADR
23,465 USD NYSE +1,78%
HECLA MINING
31,805 USD NYSE +1,65%
IONQ
47,300 USD NYSE -4,10%
MANNKIND
5,4600 USD NASDAQ -7,61%
NEWMONT
124,300 USD NYSE +2,10%
REVOLUTION MEDIC
117,6100 USD NASDAQ -1,01%
SAREPTA
21,1200 USD NASDAQ -3,07%
SOUTHWEST AIRLIN
41,940 USD NYSE -1,14%
UNITED AIRLINES
107,7200 USD NASDAQ -2,43%
USA RARE EARTH RG-A
24,7700 USD NASDAQ +9,07%
