LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Ardent Health, Intuit, Galmed Pharma

*

*

*

18 novembre - Les principaux indices de Wall Street ont chuté mardi en raison des inquiétudes concernant les valorisations élevées des actions et de la diminution des perspectives de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, tandis que les investisseurs attendent les résultats de Nvidia et les données clés du gouvernement prévues plus tard dans la semaine

À 10 h 30 HNE, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 1,15 % à 46 054,17. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 1,01 % à 6 605,18, et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 1,46 % à 22 375,72.

Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Medtronic PLC MDT.N , en hausse de 4,9% ** Merck & Co Inc MRK.N , en hausse de 4,4% ** Freeport-McMoRan Inc FCX.N , +4,2%

Les trois principaux perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Micron Technology Inc MU.OQ , en baisse de 5,5% ** Western Digital Corp WDC.OQ , en baisse de 5,2% ** Advanced Micro Devices Inc AMD.OQ , en baisse de 5,2%

Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE .PG.N : ** Sos Ltd SOS.N , en hausse de 14,4% ** Biohaven Ltd BHVN.N , en hausse de 9,4% ** Amer Sports Inc AS.N , en hausse de 7,8%

Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Energizer Holdings Inc ENR.N , en baisse de 20,4% ** Cango Inc CANG.N , en baisse de 9,8% ** Klarna Group PLC KLAR.N , en baisse de 8,7%

Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq .PG.O : ** Olema Pharmaceuticals Inc OLMA.OQ , en hausse de 133,8% ** Leifras Co Ltd LFS.OQ , en hausse de 49,7% ** Creative Global Technology Holdings Ltd CGTL.OQ , + 37,3 %

Les trois principaux perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Zynex Inc ZYXI.OQ , en baisse de 25,7% ** Pop Culture Group Co Ltd CPOP.OQ , en baisse de 25,5% ** Alpha Technology Group Ltd ATGL.OQ , - 25,5 %

** Vanda Pharmaceuticals Inc VNDA.O :

BUZZ - Hausse du titre alors qu'un médicament contre la nausée se révèle prometteur contre les effets secondaires du GLP-1 nL4N3WU0KH

** Home Depot Inc HD.N :

BUZZ - baisse après la réduction de l'objectif de profit annuel nL6N3WU0U3

** Coinbase Global Inc COIN.O : ** Robinhood Markets Inc HOOD.O : ** MicroStrategy Inc MSTR.O : ** Riot Platforms Inc RIOT.O : BUZZ - Les valeurs cryptographiques chutent alors que le bitcoin atteint son plus bas niveau depuis près de 7 mois nL6N3WT0I2

** Archer Aviation Inc ACHR.N :

BUZZ - Hausse du titre grâce à un accord de fourniture de groupes motopropulseurs électriques nL4N3WU0M5

** Axalta Coating Systems Inc AXTA.N :

BUZZ - Hausse suite au projet de fusion avec Akzo Nobel pour créer un géant de la peinture d'une valeur de 25 milliards de dollars nL4N3WU0N1

** PDD Holdings Inc PDD.O :

BUZZ - Les actions cotées en bourse aux États-Unis chutent après que le chiffre d'affaires du troisième trimestre a manqué les estimations nL6N3WU0MJ

** DuPont DE Neumors Inc DD.N :

BUZZ - RBC réduit l'objectif de cours de DuPont pour tenir compte de la scission de Qnity; maintient la note 'surperformance' nL6N3WU0NE

** D Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AS HEPS.O :

BUZZ - J.P. Morgan abaisse la note de Hepsiburada, déclare que la hausse des coûts va peser sur les bénéfices

nL6N3WU0N5

** Meta Platforms Inc META.O :

BUZZ - Baisse; MoffettNathanson réduit son objectif de cours en raison de la pression probable sur les marges due aux coûts de l'IA nL4N3WU0QX

** Amazon.com Inc AMZN.O : ** Microsoft Corp MSFT.O :

BUZZ - Baisse; l'UE enquête sur les services cloud AWS, Azure nL6N3WU0TW

** Medtronic PLC MDT.N :

BUZZ - En passe de connaître sa meilleure journée depuis plus de trois ans grâce à des prévisions annuelles optimistes

nL6N3WU0U8

** Molina Healthcare Inc MOH.N :

BUZZ - En hausse après l'annonce d'une vente d'obligations de 850 millions de dollars nL4N3WU0S4

** Amer Sports Inc AS.N :

BUZZ - En hausse après une augmentation des prévisions pour l'année fiscale et un chiffre d'affaires supérieur à celui du troisième trimestre nL4N3WU0Q4

** Blue Owl Capital Inc OWL.N :

BUZZ - baisse après avoir bloqué les rachats du fonds de crédit privé nL6N3WU0PC

** Genprex Inc GNPX.O :

BUZZ - En hausse après l'obtention d'un brevet américain pour une combinaison de médicaments contre le cancer

nL4N3WU0TI

** Cloudflare Inc NET.N :

BUZZ - Chute suite à des rapports de pannes; le X de Musk est en panne pour certains utilisateurs nL6N3WU0PH

** Deckers Outdoor Corp DECK.N :

BUZZ - Stifel relève sa recommandation sur Deckers Outdoor à 'acheter' en raison de solides perspectives de croissance

nL6N3WU0PQ

** BellRing Brands Inc BRBR.N :

BUZZ - Chute après avoir annoncé un chiffre d'affaires inférieur aux estimations de la Bourse nL4N3WU0UY

** Invivyd Inc IVVD.O :

BUZZ - chute après une vente d'actions de 125 millions de dollars nL6N3WU0P4

** Canaan Inc CAN.O :

BUZZ - Remontée après une prévision de chiffre d'affaires trimestriel supérieure aux estimations nL6N3WU0QD

** Lumentum Holdings Inc LITE.O :

BUZZ - Mizuho commence à couvrir Lumentum avec une note 'outperform' nL4N3WU0VY

** Legence Corp LGN.O :

BUZZ - Jefferies relève la note de Legence à 'achat' et augmente son objectif de cours sur la base d'un solide troisième trimestre nL6N3WU0QQ

** Ceva Inc CEVA.O :

BUZZ - Glissement après le lancement de l'offre d'actions

nL6N3WU0QV

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Gains sur les plans de relance de la production à la mine indonésienne de Grasberg nL6N3WU0R6

** Merck & Co Inc MRK.N :

BUZZ - Hausse après qu'un médicament contre les maladies pulmonaires ait atteint son objectif principal dans une étude à mi-parcours nL6N3WU0QF

** Diversified Energy Company PLC DEC.N :

BUZZ - William Blair commence la couverture de Diversified Energy avec 'outperform' nL6N3WU0RP

** Ardent Health Inc ARDT.N :

BUZZ - Hausse grâce à un plan de rachat d'actions de 50 millions de dollars nL6N3WU0S4

** Intuit Inc INTU.O :

BUZZ - Hausse après l'annonce d'un partenariat de 100 millions de dollars avec OpenAI nL6N3WU0RG

** Boise Cascade Co BCC.N :

BUZZ - baisse suite à l'annonce de l'achat de Humphrey Company nL6N3WU0T8

** Galmed Pharmaceuticals Inc GLMD.O :

BUZZ - Remontée après les résultats positifs d'une étude sur la formulation d'un médicament pour le foie nL4N3WU104

** Honeywell International Inc HON.O :

BUZZ - Chute; BofA rétrograde l'action à "sous-performance"

nL6N3WU0V8