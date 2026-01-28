 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Archer-Daniels-Midland, Danaher, Brinker International
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 15:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

28 janvier - Le S&P 500 était prêt à s'approcher de la barre des 7 000 à l'ouverture mercredi, alimenté par un gain dans les actions de puces et alors que les investisseurs se préparent à une décision sur les taux de la Réserve fédérale ainsi qu'à une série de bénéfices des grandes entreprises technologiques. .N

** ASML Holding NV ASML.O :

BUZZ - Les semi-conducteurs de Wall Street bondissent alors que les commandes d'ASML suscitent un nouvel optimisme sur le supercycle de l'intelligence artificielle nL4N3YT0W7

** Texas Instruments Inc TXN.O :

BUZZ - Texas Instruments progresse grâce à la demande de puces qui augmente les prévisions pour le premier trimestre

nL6N3YT0JQ

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les mineurs d'or augmentent alors que les prix de l'or dépassent les 5.300$/oz nL4N3YT0YA

** Seagate Technology Holdings PLC STX.O :

BUZZ - Les actions bondissent suite à de fortes prévisions pour le troisième trimestre nL4N3YT0YD

** C3 AI Inc AI.N :

BUZZ - Gains après un rapport indiquant que des discussions de fusion sont en cours avec Automation Anywhere nL4N3YT0Z0

** Wix.com Ltd WIX.O :

BUZZ - Les actions grimpent après avoir dévoilé un programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars nL6N3YT0OC

** Nextpower Inc NXT.O :

BUZZ - Hausse après une amélioration au troisième trimestre et une augmentation des prévisions de chiffre d'affaires

nL6N3YT0OU

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent progressent grâce à la baisse du dollar nL6N3YS0O6

** GE Vernova Inc GEV.N :

BUZZ - Hausse grâce à des perspectives de revenus annuels plus élevées nL4N3YT14G

** Elevance Health Inc ELV.N :

BUZZ - Baisse en raison de prévisions de bénéfices inférieures aux attentes pour 2026 nL6N3YT0Q2

** Abbvie Inc ABBV.N :

** Gilead Sciences Inc GILD.O :

** Merck & Co Inc MRK.N :

** Bristol Myers Squibb Co BMY.N :

BUZZ - Les fabricants de médicaments américains baissent alors que la liste des prix de Medicare pour 2028 ajoute 15 médicaments nL4N3YT12A

** VF Corp VFC.N :

BUZZ - En hausse après un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu nL4N3YT155

** AT&T Inc T.N :

BUZZ - En hausse après une prévision de bénéfice annuel supérieure aux attentes nL4N3YT18K

** F5 Inc FFIV.O :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année

nL6N3YT0Q6

** Otis Worldwide Corp OTIS.N :

BUZZ - Baisse après avoir manqué les estimations de ventes pour le quatrième trimestre nL6N3YT0RL

** Archer-Daniels-Midland Co ADM.N :

BUZZ - Gains après un accord de 40 millions de dollars avec la SEC concernant des performances sectorielles gonflées

nL4N3YT1B5

** Danaher Corp DHR.N :

BUZZ - Les prévisions de bénéfices pour 2026 sont conformes aux estimations; les actions chutent nL6N3YT0RV

** PPG Industries Inc PPG.N :

BUZZ - chute après une baisse des bénéfices au 4ème trimestre nL6N3YT0SF

** StandardAero Inc SARO.N :

BUZZ - Chute après l'offre secondaire de 1,6 milliard de dollars par Carlyle et GIC nL6N3YT0S0

** Brinker International Inc EAT.N :

BUZZ - Hausse après un relèvement des prévisions de revenus et de bénéfices pour l'année fiscale 26 nL4N3YT1CO

** Textron Inc TXT.N :

BUZZ - baisse après avoir annoncé un bénéfice pour l'année fiscale 26 inférieur aux attentes des analystes nL4N3YT1EQ

** Regenxbio Inc RGNX.O :

BUZZ - chute après que la FDA a interrompu les essais de thérapie génique pour des maladies rares suite à un cas de tumeur nL4N3YT1F3

** Stellar Bancorp Inc STEL.N :

BUZZ - Gains après l'accord de rachat de Prosperity et les résultats du 4ème trimestre nL6N3YT0TG

** Kyivstar Group Ltd KYIV.O :

BUZZ - Glisse après que les actionnaires principaux ont cherché à réduire leurs parts nL6N3YT0T4

** Dutch Bros Inc BROS.N :

BUZZ - Monte avant l'ajout au S&P MidCap nL6N3YT0T5

** Extreme Networks Inc EXTR.O :

BUZZ - S'envole après avoir dépassé les estimations pour le deuxième trimestre et revu à la hausse ses perspectives annuelles nL4N3YT1FR

** Starbucks Corp SBUX.O :

BUZZ - S'envole grâce à des prévisions de ventes mondiales annuelles optimistes nL4N3YT1HO

** CalciMedica Inc CALC.O :

BUZZ - chute alors que des préoccupations de sécurité entraînent l'arrêt de l'essai d'un médicament contre les lésions rénales nL4N3YT1IY

** Glaukos Corp GKOS.N :

BUZZ - Hausse alors que la FDA autorise l'utilisation répétée d'un implant contre le glaucome nL4N3YT1DG

** Qorvo Inc QRVO.O :

BUZZ - Les actions chutent suite à de faibles prévisions pour le quatrième trimestre; les courtiers réduisent leurs objectifs de cours nL4N3YT1K3

Valeurs associées

ABBVIE
223,910 USD NYSE 0,00%
ANGLOGOLD ASH
109,430 USD NYSE 0,00%
ARCHER-DANIELS M
68,240 USD NYSE 0,00%
ASML HOLD NY SP ADR
1 474,1900 USD NASDAQ +1,35%
AT&T
22,965 USD NYSE 0,00%
BRINKER INTL
157,190 USD NYSE 0,00%
BRISTOL-MYERSSQU
55,540 USD NYSE 0,00%
C3.AI RG-A
12,600 USD NYSE 0,00%
CALCIMEDICA
0,8301 USD NASDAQ -83,63%
COEUR MINING
25,700 USD NYSE 0,00%
DANAHER
235,670 USD NYSE 0,00%
DUTCH BROS RG-A
57,830 USD NYSE 0,00%
ELEVANCE HEALTH
323,200 USD NYSE 0,00%
ENDEAVOUR SILVER
13,805 USD NYSE 0,00%
EXTREME NETWORKS
15,3000 USD NASDAQ +4,08%
F5
296,3400 USD NASDAQ +9,58%
GE VERNOVA
693,410 USD NYSE 0,00%
GILEAD SCIENCES
139,7300 USD NASDAQ -0,88%
GLAUKOS
118,710 USD NYSE 0,00%
GOLD FIELDS SP ADR
56,455 USD NYSE 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
24,180 USD NYSE 0,00%
HECLA MINING
28,320 USD NYSE 0,00%
KYIVSTAR GROUP
11,6800 USD NASDAQ -7,23%
MERCK
107,910 USD NYSE 0,00%
NEWMONT
127,070 USD NYSE 0,00%
NEXTPOWER RG-A
128,1000 USD NASDAQ +20,95%
OTIS WORLDWIDE
90,540 USD NYSE 0,00%
PPG INDUSTRIES
110,360 USD NYSE 0,00%
QORVO
77,3797 USD NASDAQ -6,56%
REGENXBIO
10,0846 USD NASDAQ -24,80%
S&P 500 INDEX
6 997,86 Pts CBOE +0,28%
SEAGATE HLDGS
421,3600 USD NASDAQ +13,34%
STANDARDAERO
33,100 USD NYSE 0,00%
STARBUCKS
103,0695 USD NASDAQ +7,68%
STELLAR BANCORP
32,670 USD NYSE 0,00%
TEXAS INSTRUMENT
207,7620 USD NASDAQ +5,66%
TEXTRON INC
94,250 USD NYSE 0,00%
VF
20,290 USD NYSE 0,00%
WIX.COM
95,9500 USD NASDAQ +9,08%
