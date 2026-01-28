LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Archer-Daniels-Midland, Danaher, Brinker International

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
28 janvier - Le S&P 500 était prêt à s'approcher de la barre des 7 000 à l'ouverture mercredi, alimenté par un gain dans les actions de puces et alors que les investisseurs se préparent à une décision sur les taux de la Réserve fédérale ainsi qu'à une série de bénéfices des grandes entreprises technologiques. .N
** ASML Holding NV ASML.O :
BUZZ - Les semi-conducteurs de Wall Street bondissent alors que les commandes d'ASML suscitent un nouvel optimisme sur le supercycle de l'intelligence artificielle nL4N3YT0W7
** Texas Instruments Inc TXN.O :
BUZZ - Texas Instruments progresse grâce à la demande de puces qui augmente les prévisions pour le premier trimestre
** Newmont Corp NEM.N :
** Gold Fields Ltd GFI.N :
** AngloGold Ashanti PLC AU.N :
** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :
BUZZ - Les mineurs d'or augmentent alors que les prix de l'or dépassent les 5.300$/oz nL4N3YT0YA
** Seagate Technology Holdings PLC STX.O :
BUZZ - Les actions bondissent suite à de fortes prévisions pour le troisième trimestre nL4N3YT0YD
** C3 AI Inc AI.N :
BUZZ - Gains après un rapport indiquant que des discussions de fusion sont en cours avec Automation Anywhere nL4N3YT0Z0
** Wix.com Ltd WIX.O :
BUZZ - Les actions grimpent après avoir dévoilé un programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars nL6N3YT0OC
** Nextpower Inc NXT.O :
BUZZ - Hausse après une amélioration au troisième trimestre et une augmentation des prévisions de chiffre d'affaires
** Hecla Mining Co HL.N :
** Coeur Mining Inc CDE.N :
** Endeavour Silver Corp EXK.N :
** Silvercorp Metals Inc SVM.N :
BUZZ - Les mineurs d'argent progressent grâce à la baisse du dollar nL6N3YS0O6
** GE Vernova Inc GEV.N :
BUZZ - Hausse grâce à des perspectives de revenus annuels plus élevées nL4N3YT14G
** Elevance Health Inc ELV.N :
BUZZ - Baisse en raison de prévisions de bénéfices inférieures aux attentes pour 2026 nL6N3YT0Q2
** Abbvie Inc ABBV.N :
** Gilead Sciences Inc GILD.O :
** Merck & Co Inc MRK.N :
** Bristol Myers Squibb Co BMY.N :
BUZZ - Les fabricants de médicaments américains baissent alors que la liste des prix de Medicare pour 2028 ajoute 15 médicaments nL4N3YT12A
** VF Corp VFC.N :
BUZZ - En hausse après un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu nL4N3YT155
** AT&T Inc T.N :
BUZZ - En hausse après une prévision de bénéfice annuel supérieure aux attentes nL4N3YT18K
** F5 Inc FFIV.O :
BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année
** Otis Worldwide Corp OTIS.N :
BUZZ - Baisse après avoir manqué les estimations de ventes pour le quatrième trimestre nL6N3YT0RL
** Archer-Daniels-Midland Co ADM.N :
BUZZ - Gains après un accord de 40 millions de dollars avec la SEC concernant des performances sectorielles gonflées
** Danaher Corp DHR.N :
BUZZ - Les prévisions de bénéfices pour 2026 sont conformes aux estimations; les actions chutent nL6N3YT0RV
** PPG Industries Inc PPG.N :
BUZZ - chute après une baisse des bénéfices au 4ème trimestre nL6N3YT0SF
** StandardAero Inc SARO.N :
BUZZ - Chute après l'offre secondaire de 1,6 milliard de dollars par Carlyle et GIC nL6N3YT0S0
** Brinker International Inc EAT.N :
BUZZ - Hausse après un relèvement des prévisions de revenus et de bénéfices pour l'année fiscale 26 nL4N3YT1CO
** Textron Inc TXT.N :
BUZZ - baisse après avoir annoncé un bénéfice pour l'année fiscale 26 inférieur aux attentes des analystes nL4N3YT1EQ
** Regenxbio Inc RGNX.O :
BUZZ - chute après que la FDA a interrompu les essais de thérapie génique pour des maladies rares suite à un cas de tumeur nL4N3YT1F3
** Stellar Bancorp Inc STEL.N :
BUZZ - Gains après l'accord de rachat de Prosperity et les résultats du 4ème trimestre nL6N3YT0TG
** Kyivstar Group Ltd KYIV.O :
BUZZ - Glisse après que les actionnaires principaux ont cherché à réduire leurs parts nL6N3YT0T4
** Dutch Bros Inc BROS.N :
BUZZ - Monte avant l'ajout au S&P MidCap nL6N3YT0T5
** Extreme Networks Inc EXTR.O :
BUZZ - S'envole après avoir dépassé les estimations pour le deuxième trimestre et revu à la hausse ses perspectives annuelles nL4N3YT1FR
** Starbucks Corp SBUX.O :
BUZZ - S'envole grâce à des prévisions de ventes mondiales annuelles optimistes nL4N3YT1HO
** CalciMedica Inc CALC.O :
BUZZ - chute alors que des préoccupations de sécurité entraînent l'arrêt de l'essai d'un médicament contre les lésions rénales nL4N3YT1IY
** Glaukos Corp GKOS.N :
BUZZ - Hausse alors que la FDA autorise l'utilisation répétée d'un implant contre le glaucome nL4N3YT1DG
** Qorvo Inc QRVO.O :
BUZZ - Les actions chutent suite à de faibles prévisions pour le quatrième trimestre; les courtiers réduisent leurs objectifs de cours nL4N3YT1K3
