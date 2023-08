LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-AppLovin, SolarEdge, Fabrinet

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 Les principaux indices de Wall Street ont limité leurs gains mardi, alors que les rendements du Trésor américain ont augmenté en raison des inquiétudes croissantes concernant les taux d'intérêt qui resteront élevés plus longtemps, tandis que les gains des actions de Nvidia se sont évanouis à l'approche des résultats du concepteur de puces .N A 11:31 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,26% à 34 374,03. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,04% à 4 401,58 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,37% à 13 547,702. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Hasbro Inc HAS.O , en hausse de 7,9% ** Lowe's Companies LOW.N , en hausse de 4% ** Moderna Inc MRNA.O , en hausse de 3,2% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** VF Corp VFC.N , en baisse de 5,4% ** Best Buy Co BBY.N , en baisse de 4,7% ** Zimmer Biomet Holdings ZBH.N , en baisse de 4,4% Les trois principales hausses du NYSE .PG.N : ** AMTD Digital HKD.N , +34,4% ** Fabrinet FN.N , +27,4% ** Asana Inc ASAN.N , +8,4% Les trois premiers perdants du NYSE .PL.N : ** Sos SOS.N , en baisse de 30,9% ** DICK'S Sporting Goods DKS.N , en baisse de 23,7% ** AMC Entertainment Holdings AMC.N , en baisse de 21% Les deux principales hausses du Nasdaq .PG.O : ** VinFast Auto VFS.O , en hausse de 71,2% ** Fulcrum Therapeutics FULC.O , en hausse de 53,1% Les deux principaux perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Foremost Lithium Resource & Technology FMST.O , en baisse de 28,2% ** Activision Blizzard Inc ATVI.O : en hausse de 1,1% BUZZ - Hausse suite à la vente de droits de streaming non-européens nL4N3A325K ** Baidu Inc BIDU.O : +3,8% BUZZ - Hausse des résultats du 2ème trimestre nL4N3A33JT ** Microsoft Corp MSFT.O : + 0,7% ** Cisco Systems Inc CSCO.O : +0,4% BUZZ - Hausse suite à la révision à la hausse des perspectives pour l'année fiscale nL4N3A32CB ** Lowe's Companies Inc LOW.N : hausse de 4.0% BUZZ - Hausse suite à un bénéfice supérieur aux attentes pour le second trimestre nL4N3A33GO ** Wolfspeed Inc WOLF.N : +2,9% BUZZ - Hausse après la vente de l'unité de radiofréquence pour 125 millions de dollars nL4N3A32IQ ** Hasbro Inc HAS.O : +8,0% BUZZ - Hausse après que BofA ait relevé son estimation de prix sur le potentiel de vente du 'Monopoly Go' nL4N3A32IF ** Canadian Solar Inc CSIQ.O : baisse de 10,8% BUZZ - Chute suite à une baisse des prévisions de revenus pour le troisième trimestre nL4N3A32FB ** Coty Inc COTY.N : baisse de 1,6% BUZZ - Baisse suite à une prévision de bénéfice annuel en baisse et à une augmentation des coûts nL4N3A33GE ** Tingo Group Inc TIO.O : - 23,6 % BUZZ - Le groupe s'enfonce dans la zone des penny-stocks après avoir retardé ses résultats du 2ème trimestre nL4N3A32O9 ** Medtronic PLC MDT.N : +2,4% BUZZ - En hausse suite à une augmentation des prévisions et à un bénéfice trimestriel plus élevé que prévu nL4N3A33IJ ** Emergent BioSolutions Inc EBS.N : baisse de 10,6% BUZZ - En passe d'être remplacée dans l'indice S&P SmallCap 600, les actions chutent nL4N3A32OR ** Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : +53,1% BUZZ - La FDA américaine lève la suspension de l'essai thérapeutique sur la drépanocytose nL4N3A32RY ** KeyCorp KEY.N : -3,9% BUZZ - Baisse de régime après la dégradation de la note de crédit de la banque par S&P nL4N3A32JW ** MINISO Group Holding Ltd MNSO.N : +7,0% BUZZ - Hausse du chiffre d'affaires et du bénéfice au 4ème trimestre nL4N3A32O8 ** Novavax Inc NVAX.O : hausse de 16,0 ** Moderna Inc MRNA.O : + 3,2% BUZZ - Hausse des ventes grâce à la mise à jour du vaccin COVID jugée efficace contre la variante 'Eris' nL4N3A32QZ ** Hawaiian Electric Industries Inc HE.N : baisse de 4,6% BUZZ - Baisse de l'objectif de prix de BofA nL1N3A30VB ** Hibbett Inc HIBB.O : baisse de 3,3 ** Nike Inc NKE.N : baisse de 0,9 ** Lululemon Athletica Inc LULU.O : en baisse de 1,3% BUZZ - Atteint son plus bas niveau depuis 8 mois après une prévision de bénéfice annuel terne nL4N3A33JL ** Vincerx Pharma Inc VINC.O : +7,8% BUZZ - La FDA autorise les essais sur l'homme pour son médicament contre le cancer du sang nL4N3A32XK ** Macy's Inc M.N : baisse de 10,8% BUZZ - baisse après avoir laissé ses prévisions annuelles inchangées en raison de la faiblesse de la demande nL4N3A33HJ ** Sphere Entertainment Co SPHR.N : hausse de 3,2 BUZZ - Gains sur les bénéfices du 4ème trimestre nL4N3A338V ** AppLovin Corp APP.O : + 2,0 BUZZ - Jefferies devient haussier, plus que le double du PT nL1N3A315L ** Cheniere Energy Inc LNG.N : +1,9% BUZZ - La société a conclu un accord avec BASF pour l'approvisionnement en GNL nL4N3A33C7 ** Republic First Bancorp FRBK.O : baisse de 38,6% BUZZ - chute à un niveau record après l'avis de retrait de la cote du Nasadaq nL4N3A33IQ ** Vistagen Therapeutics Inc VTGN.O : hausse de 7,7 BUZZ - Nomination d'un nouveau directeur financier, hausse des actions nL4N3A33KO ** Dragonfly Energy Holdings Corp DFLI.O : baisse de 19,0 BUZZ - Baisse de régime suite à des perspectives négatives pour le troisième trimestre nL4N3A33KP ** AMC Entertainment Holdings Inc AMC.N : baisse de 21,0 BUZZ - La baisse se poursuit après la réduction de la participation d'Antara Capital dans la chaîne de cinémas nL4N3A33K6 ** UMB Financial Corp UMBF.O : baisse de 1,7 ** Comerica Inc CMA.N : baisse de 3,2 BUZZ - Les prêteurs régionaux américains chutent suite aux dégradations de S&P sur fond d'inquiétudes croissantes concernant les liquidités nL4N3A33H0 ** Iron Mountain Inc IRM.N : +1,9% BUZZ - RBC devient haussier sur Iron Mountain, les actions augmentent nL4N3A332H ** Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : baisse de 4,4% BUZZ - La société Zimmer Biomet Holdings Inc nL4N3A33N8 ** Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : baisse de 23,7 BUZZ - Les détaillants britanniques de vêtements de sport virent au rouge après les prévisions négatives de leur homologue américain Dick's Sporting Goods nL4N3A33M5 ** Fabrinet FN.N : + 27,4 BUZZ - Le bénéfice du 4ème trimestre et de l'année est en hausse nL4N3A33O2 ** Citigroup Inc C.N : baisse de 1.5% BUZZ - Les actions chutent pour la septième journée, le mouvement de vente se poursuit nL4N3A33M4 ** 3M Co MMM.N : moins 0,4 BUZZ - Les actions chutent suite à la nomination d'un directeur général dans le secteur de la santé nL4N3A33NJ ** JPMorgan Chase & Co JPM.N : baisse de 1.8% ** Wells Fargo & Co WFC.N : - 1,4 % ** Goldman Sachs Group Inc GS.N : en baisse de 0,8% ** Morgan Stanley MS.N : - 0,9 % BUZZ - Les actions des banques américaines chutent alors que S&P déclasse plusieurs prêteurs régionaux nL4N3A33Q1 Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 0,73 communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,42 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,49 Energie .SPNY en hausse de 0,07% Finance .SPSY en baisse de 0,60% Santé .SPXHC en baisse de 0,22 Industrie .SPLRCI en baisse de 0,06 Technologies de .SPLRCT en hausse de 0,24 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,15 % Immobilier .SPLRCR en hausse de 0,25 Services publics .SPLRCU en baisse de 0,13