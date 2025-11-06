 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 978,76
-1,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-AppLovin, Marvell Technology, Ralph Lauren
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 15:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

6 novembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains étaient stables ou en légère hausse jeudi, les investisseurs ayant digéré une série de résultats d'entreprises, tandis que l'incertitude concernant les valorisations croissantes des sociétés technologiques et les données économiques mitigées ont freiné les gains. .N

** Duolingo Inc DUOL.O :

BUZZ - Chute suite aux faibles prévisions de réservations pour le 4e trimestre; J.P. Morgan réduit son objectif de cours

nL6N3WI0GE

** AppLovin Corp APP.O :

BUZZ - Grimpe après des prévisions de chiffre d'affaires du 4e trimestre supérieures aux estimations et des résultats du 3e trimestre meilleurs que prévu nL6N3WI0IO

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

BUZZ - Hausse après l'annonce que SoftBank a envisagé le rachat de l'entreprise nL4N3WI0ST

** Snap Inc SNAP.N :

BUZZ - Bondit de 16 % grâce au virage vers l'IA qui renforce la confiance des investisseurs nL4N3WI0UT

** Figma Inc FIG.N :

BUZZ - Hausse après avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et ses prévisions de chiffre d'affaires pour le 4e trimestre nL6N3WI0J6

** Newmont Corp NEM.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

BUZZ - Les mineurs d'or progressent grâce à la faiblesse du dollar et à la persistance des problèmes liés à la fermeture du gouvernement américain nL4N3WI0WA

** Joby Aviation Inc JOBY.N :

BUZZ - Gains après des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions de chiffre d'affaires nL4N3WI0XN

** Fortinet Inc FTNT.O :

BUZZ - Baisse après de faibles prévisions de chiffre d'affaires pour le 4e trimestre nL6N3WI0KP

** Johnson Controls International PLC JCI.N :

BUZZ - Jefferies et RBC relèvent leur objectif de cours pour Johnson Controls suite à de solides prévisions pour 2026

nL4N3WI11Y

** Lyft Inc LYFT.O :

BUZZ - Hausse grâce à de solides prévisions de réservations pour le trimestre des fêtes nL6N3WI0JR

** DuPont De Nemours Inc DD.N :

BUZZ - Baisse suite à des estimations décevantes pour le 4e trimestre nL4N3WI10O

** Robinhood Markets Inc HOOD.O :

BUZZ - Baisse après avoir relevé ses prévisions de dépenses pour 2025 nL6N3WI0MZ

** Becton Dickinson and Co BDX.N :

BUZZ - Baisse après des revenus inférieurs aux estimations

nL4N3WI16X

** Moderna Inc MRNA.O :

BUZZ - Hausse grâce à une perte moins importante que prévu au 3e trimestre nL4N3WI0W1

** Canada Goose Holdings Inc GOOS.N :

BUZZ - Baisse après des ventes trimestrielles inférieures aux estimations nL6N3WI0P7

** CarMax Inc KMX.N :

BUZZ - Chute après la nomination d'un PDG par intérim et des prévisions médiocres pour le 3e trimestre nL4N3WI18X

** ConocoPhillips COP.N :

BUZZ - Hausse après un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations nL6N3WI0P8

** CCC Intelligent Solutions Holdings Inc CCC.O :

BUZZ - Baisse après le désinvestissement d'Advent de sa participation via une offre secondaire de 291 millions de dollars nL6N3WI0PU

** Aspen Aerogels Inc ASPN.N :

BUZZ - Plonge après la révision à la baisse de ses prévisions de ventes annuelles nL6N3WI0QD

** Forge Global Holdings Inc FRGE.N :

BUZZ - Bondit après l'acquisition de l'entreprise par Charles Schwab pour 660 millions de dollars nL6N3WI0PN

** Rockwell Automation Inc ROK.N :

BUZZ - Sursaut grâce à des prévisions optimistes pour l'exercice 2026 et à des résultats du 4e trimestre supérieurs aux attentes nL4N3WI1FC

** Dentsply Sirona Inc XRAY.O :

BUZZ - Chute après des bénéfices inférieurs aux estimations

nL4N3WI1GU

** Ralph Lauren Corp RL.N :

BUZZ - En hausse après que la société a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et a dépassé les estimations de chiffre d'affaires du 2e trimestre nL6N3WI0RH

** Novanta Inc NOVT.O :

BUZZ - Baisse suite à l'annonce d'une émission d'unités d'actions de 550 millions de dollars nL6N3WI0QL

** Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O :

BUZZ - Chute après avoir enregistré une perte trimestrielle

nL4N3WI14B

** Air Products and Chemicals Inc APD.N :

BUZZ - Gains grâce à des prévisions de bénéfices pour 2026 supérieures aux attentes nL4N3WI1IU

** Brighthouse Financial Inc BHF.O :

BUZZ - Hausse suite à l'accord de privatisation par Aquarian pour 4,1 milliards de dollars nL6N3WI0RW

** Insulet Corp PODD.O :

BUZZ - Hausse après avoir dépassé les estimations du trimestre nL4N3WI12S

Valeurs associées

AIR PROD&CHEMICA
262,230 USD NYSE +10,43%
APPLOVIN RG-A
622,7032 USD NASDAQ +0,92%
ASPEN AEROGELS
4,695 USD NYSE -36,56%
BECTON DICKINSON
170,210 USD NYSE -3,50%
BRIGHTHS FINC
65,8750 USD NASDAQ +27,17%
CANADA GOOSE SV
12,090 USD NYSE -14,53%
CARMAX
35,810 USD NYSE -12,31%
CCC INTELL SLTN
7,6250 USD NASDAQ -2,74%
CCC INTELL SLTN
8,7200 USD NASDAQ -0,34%
CONOCOPHILLIPS
87,380 USD NYSE -0,38%
DENTSPLY SIRONA
10,9450 USD NASDAQ -13,27%
DUOLINGO RG-A
189,3700 USD NASDAQ -27,17%
DUPONT DE NEMOURS
39,840 USD NYSE +0,61%
FORGE GLB HLDG
43,931 USD NYSE +67,80%
FORTINET
80,1055 USD NASDAQ -6,84%
GOLD FIELDS SP ADR
38,730 USD NYSE +1,49%
Gaz naturel
4,23 USD NYMEX -0,17%
INSULET
303,3900 USD NASDAQ -3,51%
JAI
14,740 USD NYSE -1,11%
JOHNSON CTR INT
120,320 USD NYSE -0,41%
KINROSS GOLD
24,330 USD NYSE +1,08%
LYFT RG-A
21,3050 USD NASDAQ +6,10%
MARVELL TECH
94,8500 USD NASDAQ +2,10%
MODERNA
24,4400 USD NASDAQ +3,74%
NEWMONT
83,045 USD NYSE +1,75%
NOVANTA
107,000 EUR Tradegate -6,96%
NOVANTA
117,4100 USD NASDAQ -11,38%
Pétrole Brent
63,03 USD Ice Europ -0,82%
Pétrole WTI
59,03 USD Ice Europ -0,96%
RALPH LAUREN RG-A
322,230 USD NYSE +1,65%
ROBINHOOD MARKETS
132,3400 USD NASDAQ -7,12%
ROCKWELL AUTOMAT
376,435 USD NYSE +3,87%
SIBANYE SP ADR
10,760 USD NYSE +7,44%
SNAP-A
8,485 USD NYSE +15,91%
SOLSTICE ADVA
47,1800 USD NASDAQ -2,38%
SOLSTICE ADVA RG-WI
48,7400 USD NASDAQ -1,04%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank