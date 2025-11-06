information fournie par Reuters • 06/11/2025 à 15:24

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-AppLovin, Marvell Technology, Ralph Lauren

6 novembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains étaient stables ou en légère hausse jeudi, les investisseurs ayant digéré une série de résultats d'entreprises, tandis que l'incertitude concernant les valorisations croissantes des sociétés technologiques et les données économiques mitigées ont freiné les gains. .N

** Duolingo Inc DUOL.O :

BUZZ - Chute suite aux faibles prévisions de réservations pour le 4e trimestre; J.P. Morgan réduit son objectif de cours

** AppLovin Corp APP.O :

BUZZ - Grimpe après des prévisions de chiffre d'affaires du 4e trimestre supérieures aux estimations et des résultats du 3e trimestre meilleurs que prévu nL6N3WI0IO

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

BUZZ - Hausse après l'annonce que SoftBank a envisagé le rachat de l'entreprise nL4N3WI0ST

** Snap Inc SNAP.N :

BUZZ - Bondit de 16 % grâce au virage vers l'IA qui renforce la confiance des investisseurs nL4N3WI0UT

** Figma Inc FIG.N :

BUZZ - Hausse après avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et ses prévisions de chiffre d'affaires pour le 4e trimestre nL6N3WI0J6

** Newmont Corp NEM.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

BUZZ - Les mineurs d'or progressent grâce à la faiblesse du dollar et à la persistance des problèmes liés à la fermeture du gouvernement américain nL4N3WI0WA

** Joby Aviation Inc JOBY.N :

BUZZ - Gains après des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions de chiffre d'affaires nL4N3WI0XN

** Fortinet Inc FTNT.O :

BUZZ - Baisse après de faibles prévisions de chiffre d'affaires pour le 4e trimestre nL6N3WI0KP

** Johnson Controls International PLC JCI.N :

BUZZ - Jefferies et RBC relèvent leur objectif de cours pour Johnson Controls suite à de solides prévisions pour 2026

** Lyft Inc LYFT.O :

BUZZ - Hausse grâce à de solides prévisions de réservations pour le trimestre des fêtes nL6N3WI0JR

** DuPont De Nemours Inc DD.N :

BUZZ - Baisse suite à des estimations décevantes pour le 4e trimestre nL4N3WI10O

** Robinhood Markets Inc HOOD.O :

BUZZ - Baisse après avoir relevé ses prévisions de dépenses pour 2025 nL6N3WI0MZ

** Becton Dickinson and Co BDX.N :

BUZZ - Baisse après des revenus inférieurs aux estimations

** Moderna Inc MRNA.O :

BUZZ - Hausse grâce à une perte moins importante que prévu au 3e trimestre nL4N3WI0W1

** Canada Goose Holdings Inc GOOS.N :

BUZZ - Baisse après des ventes trimestrielles inférieures aux estimations nL6N3WI0P7

** CarMax Inc KMX.N :

BUZZ - Chute après la nomination d'un PDG par intérim et des prévisions médiocres pour le 3e trimestre nL4N3WI18X

** ConocoPhillips COP.N :

BUZZ - Hausse après un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations nL6N3WI0P8

** CCC Intelligent Solutions Holdings Inc CCC.O :

BUZZ - Baisse après le désinvestissement d'Advent de sa participation via une offre secondaire de 291 millions de dollars nL6N3WI0PU

** Aspen Aerogels Inc ASPN.N :

BUZZ - Plonge après la révision à la baisse de ses prévisions de ventes annuelles nL6N3WI0QD

** Forge Global Holdings Inc FRGE.N :

BUZZ - Bondit après l'acquisition de l'entreprise par Charles Schwab pour 660 millions de dollars nL6N3WI0PN

** Rockwell Automation Inc ROK.N :

BUZZ - Sursaut grâce à des prévisions optimistes pour l'exercice 2026 et à des résultats du 4e trimestre supérieurs aux attentes nL4N3WI1FC

** Dentsply Sirona Inc XRAY.O :

BUZZ - Chute après des bénéfices inférieurs aux estimations

** Ralph Lauren Corp RL.N :

BUZZ - En hausse après que la société a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et a dépassé les estimations de chiffre d'affaires du 2e trimestre nL6N3WI0RH

** Novanta Inc NOVT.O :

BUZZ - Baisse suite à l'annonce d'une émission d'unités d'actions de 550 millions de dollars nL6N3WI0QL

** Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O :

BUZZ - Chute après avoir enregistré une perte trimestrielle

** Air Products and Chemicals Inc APD.N :

BUZZ - Gains grâce à des prévisions de bénéfices pour 2026 supérieures aux attentes nL4N3WI1IU

** Brighthouse Financial Inc BHF.O :

BUZZ - Hausse suite à l'accord de privatisation par Aquarian pour 4,1 milliards de dollars nL6N3WI0RW

** Insulet Corp PODD.O :

BUZZ - Hausse après avoir dépassé les estimations du trimestre nL4N3WI12S