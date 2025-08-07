 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 733,99
+1,30%
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Apple, fabricant de puces américains, DoorDash
07/08/2025

*

*

*

7 août - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté jeudi, signalant un nouvel élan pour Wall Street, sur des signes que les grandes entreprises technologiques pourraient contourner les derniers tarifs d'importation de puces du président Donald Trump. .N

** Fortinet Inc < FTNT.O >:

BUZZ - Les actions plongent en raison de prévisions de revenus décevantes nL6N3TZ0E0

** Airbnb Inc < ABNB.O >:

BUZZ - Les actions chutent en raison d'un ralentissement des perspectives de croissance nL6N3TZ0CH

** Duolingo Inc < DUOL.O >:

BUZZ - Les perspectives et la confiance des investisseurs s'améliorent grâce au niveau Max alimenté par l'IA nL4N3TZ0RT

** Elf Beauty Inc < ELF.N >:

BUZZ - Les actions chutent car les coûts des tarifs douaniers affectent les perspectives de bénéfices nL6N3TZ0CW

** Apple Inc < AAPL.O >:

BUZZ - Les actions montent en flèche car l'engagement de 100 milliards de dollars pour la fabrication américaine atténue les craintes liées aux tarifs douaniers nL4N3TZ0T3

** Nvidia Corp < NVDA.O >: ** Advanced Micro Devices Inc < AMD.O >: ** Intel Corp < INTC.O >: ** Super Micro Computer Inc < SMCI.O >: BUZZ - Les fabricants de puces américains grimpent, l'impact des tarifs douaniers étant considéré comme contenu nL4N3TZ0VQ

** Bumble Inc < BMBL.O >:

BUZZ - Baisse du nombre d'utilisateurs payants nL6N3TZ0GO

** DoorDash Inc < DASH.O >:

BUZZ - La société monte en flèche grâce à des perspectives solides; Piper Sandler augmente le prix cible nL6N3TZ0GJ

** Realty Income Corp < O.N >:

BUZZ - Remontée après avoir revu à la hausse les prévisions annuelles d'AFFO nL4N3TZ0Z5

** Corebridge Financial Inc < CRBG.N >:

BUZZ - baisse après la vente de la participation d'AIG pour 1 milliard de dollars nL6N3TZ0HA

** Dutch Bros Inc < BROS.N >:

BUZZ - Saut après la hausse des prévisions de revenus annuels nL6N3TZ0HH

** Celsius Holdings Inc < CELH.O >:

BUZZ - S'envole après des résultats trimestriels optimistes

nL6N3TZ0HN

** Sana Biotechnology Inc < SANA.O >:

BUZZ - Glisse après une offre d'actions de 75 millions de dollars nL6N3TZ0HP

** Eli Lilly and Co < LLY.N >:

BUZZ - Chute après des résultats tardifs pour un médicament oral pour la perte de poids nL4N3TZ11R

** Cheniere Energy Inc < LNG.N >:

BUZZ - Hausse des bénéfices au deuxième trimestre

nL4N3TZ123

** Newmont Corp < NEM.N >: ** Gold Fields Ltd < GFI.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >: ** Sibanye Stillwater Ltd < SBSW.N >: BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que les prix du lingot augmentent en raison de l'agitation sur les tarifs douaniers nL4N3TZ0Y3

** Novo Nordisk A/S < NVO.N >:

BUZZ - Les données sur l'amaigrissement d'Eli Lilly font grimper les cours nL8N3TZ15U

Apple

Valeurs associées

AIRBNB RG-A
130,5000 USD NASDAQ 0,00%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
163,1200 USD NASDAQ 0,00%
APPLE
213,2500 USD NASDAQ 0,00%
BUMBLE RG-A
7,6500 USD NASDAQ 0,00%
CELSIUS HLDGS
42,7400 USD NASDAQ 0,00%
CHENIERE ENERGY
235,770 USD NYSE 0,00%
COREBRIDGE FINL
34,235 USD NYSE 0,00%
DOORDASH RG-A
258,0800 USD NASDAQ 0,00%
DUOLINGO RG-A
343,6100 USD NASDAQ 0,00%
DUTCH BROS RG-A
57,750 USD NYSE 0,00%
ELF BEAUTY
110,500 USD NYSE 0,00%
ELI LILLY & CO
746,670 USD NYSE 0,00%
FORTINET
96,5800 USD NASDAQ 0,00%
GOLD FIELDS SP ADR
30,790 USD NYSE 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
16,040 USD NYSE 0,00%
INTEL
20,4100 USD NASDAQ 0,00%
NEWMONT
67,940 USD NYSE 0,00%
NORDISK SP ADR-B
45,380 USD NYSE 0,00%
NVIDIA
179,4200 USD NASDAQ 0,00%
REALTY INCOME REIT
56,990 USD NYSE 0,00%
SANA BIOTECH
4,2500 USD NASDAQ 0,00%
SIBANYE SP ADR
8,745 USD NYSE 0,00%
SUPER MICRO
46,7900 USD NASDAQ 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
