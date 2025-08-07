information fournie par Reuters • 07/08/2025 à 14:26

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Apple, fabricant de puces américains, DoorDash

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative))

7 août - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté jeudi, signalant un nouvel élan pour Wall Street, sur des signes que les grandes entreprises technologiques pourraient contourner les derniers tarifs d'importation de puces du président Donald Trump. .N

** Fortinet Inc < FTNT.O >:

** Airbnb Inc < ABNB.O >:

** Duolingo Inc < DUOL.O >:

** Elf Beauty Inc < ELF.N >:

** Apple Inc < AAPL.O >:

** Nvidia Corp < NVDA.O >: ** Advanced Micro Devices Inc < AMD.O >: ** Intel Corp < INTC.O >: ** Super Micro Computer Inc < SMCI.O >: BUZZ - Les fabricants de puces américains grimpent, l'impact des tarifs douaniers étant considéré comme contenu nL4N3TZ0VQ

** Bumble Inc < BMBL.O >:

** DoorDash Inc < DASH.O >:

** Realty Income Corp < O.N >:

** Corebridge Financial Inc < CRBG.N >:

** Dutch Bros Inc < BROS.N >:

** Celsius Holdings Inc < CELH.O >:

S'envole après des résultats trimestriels optimistes

** Sana Biotechnology Inc < SANA.O >:

** Eli Lilly and Co < LLY.N >:

** Cheniere Energy Inc < LNG.N >:

Hausse des bénéfices au deuxième trimestre

** Newmont Corp < NEM.N >: ** Gold Fields Ltd < GFI.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >: ** Sibanye Stillwater Ltd < SBSW.N >: BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que les prix du lingot augmentent en raison de l'agitation sur les tarifs douaniers nL4N3TZ0Y3

** Novo Nordisk A/S < NVO.N >:

