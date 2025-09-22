 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 823,42
-0,38%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Anywhere Real Estate, MBX Biosciences, Ryder System
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 15:21

22 septembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont reculé lundi après que les principaux indices de Wall Street aient atteint des records lors de la séance précédente, tandis que l'incertitude entourant les politiques du président Donald Trump en matière de visas a également assombri le sentiment. .N

** Metsera Inc < MTSR.O >:

BUZZ - En plein essor grâce à l'accord de rachat de Pfizer pour 4,9 milliards de dollars nL3N3V90PD

** Newmont Corp < NEM.N >:

** Gold Fields Ltd < GFI.N >: ** Sibanye Stillwater Ltd < SBSW.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >:

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent alors que le lingot atteint un nouveau record nL3N3V90IY

** Hecla Mining Co HL.N >: ** Coeur Mining Inc < CDE.N >: ** Endeavour Silver Corp < EXK.N >: ** Silvercorp Metals Inc < SVM.N >:

BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent alors que les prix du métal blanc dépassent leur plus haut niveau depuis 14 ans

nL3N3V90LQ

** JPMorgan Chase & Co < JPM.N >:

BUZZ - Chute après que Trump ait imposé des frais de 100 000 $ pour les nouveaux visas H-1B nL3N3V512E

** Snap Inc < SNAP.N >:

BUZZ - En passe d'atteindre son plus haut niveau depuis le sombre rapport du mois d'août nL3N3V90MU

** Kenvue Inc < KVUE.N >:

BUZZ - Chute; Trump prévoit une annonce "importante" sur les résultats de l'autisme lundi nL3N3V90N0

** Microsoft Corp < MSFT.O >: ** Alphabet Inc < GOOGL.O >: ** Meta Platforms Inc < META.O >: ** Amazon.com Inc < AMZN.O >:

BUZZ - Les entreprises technologiques qui embauchent le plus de visas H-1B ont baissé après le mandat de 100 000 $ de Trump

nL3N3V90NF

** Qualigen Therapeutics Inc < QLGN.O >:

BUZZ - Le pari de 41 millions de dollars de Faraday Future sur les crypto-monnaies fait grimper les cours nL3N3V90NU

** Premier Inc < PINC.O >:

BUZZ - La société s'envole grâce à une opération de privatisation de 2,6 milliards de dollars nL3N3V90OX

** Constellation Energy Corp < CEG.O >: ** NRG Energy Inc < NRG.N >: ** Talen Energy Corp < TLN.O >: ** Vistra Corp < VST.N >:

BUZZ - Scotiabank initie une couverture sur les producteurs d'énergie nL3N3V90OS

** McCormick and Company Inc < MKC.N >:

BUZZ - Jefferies réduit le PT sur McCormick en citant les pressions EMEA à l'approche du troisième trimestre

nL6N3V90HO

** Barrick Mining Corp < B.N >:

BUZZ - Les courtiers augmentent le PT du minier Barrick suite à une découverte d'or au Nevada plus importante que prévu

nL3N3V90NV

** Reynolds Consumer Products Inc < REYN.O >:

BUZZ - Augmentation de la capitalisation boursière du S&P SmallCap nL6N3V90IN

** Anywhere Real Estate Inc < HOUS.N >:

BUZZ - Hausse suite à l'offre de rachat de son rival Compass

nL3N3V90QY

** General Motors Co < GM.N >:

BUZZ - Citi augmente le PT de GM sur l'atténuation du commerce, la force des VE nL3N3V90U9

** Bitmine Immersion Technologies Inc < BMNR.N >:

BUZZ - Baisse après l'annonce d'une transaction directe de 365 millions de dollars en actions nL6N3V90JF

** MBX Biosciences Inc < MBX.O >:

BUZZ - Hausse après l'obtention d'un essai à mi-parcours pour un médicament contre les troubles hormonaux nL3N3V90K0

** Ryder System Inc < R.N >:

BUZZ - Hausse après que Citi ait commencé avec 'buy', Street-high PT nL3N3V90U5

Valeurs associées

ALPHABET-A
253,0400 USD NASDAQ -0,66%
AMAZON.COM
229,0800 USD NASDAQ -1,04%
AMER SPORTS
34,920 USD NYSE -6,78%
ANYWHERE RE
11,410 USD NYSE +61,04%
APPLE
250,5201 USD NASDAQ +2,04%
CNSTLLTN ENER CO
326,9700 USD NASDAQ -1,19%
COEUR MINING
17,405 USD NYSE -0,09%
ENDEAVOUR SILVER
7,105 USD NYSE +5,18%
GENERAL MOTORS
59,010 USD NYSE +0,05%
GOLD FIELDS SP ADR
41,795 USD NYSE +1,13%
HARMONY GOLD SP ADR
17,630 USD NYSE +4,60%
HECLA MINING
11,095 USD NYSE +0,96%
JPMORGAN CHASE
311,680 USD NYSE -0,98%
KENVUE
17,635 USD NYSE -3,87%
KIRBY
84,000 USD NYSE +0,01%
MCCORMIC NON VTG
64,940 USD NYSE -0,85%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
784,3900 USD NASDAQ +0,77%
METSERA
53,8500 USD NASDAQ +61,61%
MICRON TECHNOLOGY
162,9400 USD NASDAQ +0,13%
MICROSOFT
515,5000 USD NASDAQ -0,47%
NEWMONT
83,080 USD NYSE +1,66%
NRG ENERGY
164,840 USD NYSE +0,29%
OKLO RG-A
124,875 USD NYSE -7,51%
PREMIER RG-A
27,8900 USD NASDAQ +8,31%
QUALIGEN THERAP
0,000 USD NYSE Arca 0,00%
QUALIGEN THERAP
7,1801 USD NASDAQ +152,82%
REYNOLDS CONSMER
23,6300 USD NASDAQ +3,69%
RYDER SYSTEM
184,175 USD NYSE +0,31%
SIBANYE SP ADR
9,775 USD NYSE +2,52%
SNAP-A
9,050 USD NYSE +10,84%
TALEN ENERGY
422,1500 USD NASDAQ -0,33%
VISTRA
209,060 USD NYSE -1,00%
WESTINGHOUSE AIR
188,900 USD NYSE +0,15%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
