information fournie par Reuters • 22/08/2025 à 13:51

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Alphabet, Tesla, Nvidia

22 août - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement augmenté vendredi, se remettant des pertes de la séance précédente, les investisseurs attendant le discours de la présidente de la Réserve fédérale, Jerome Powell, au symposium de Jackson Hole pour obtenir des indices sur la trajectoire des taux d'intérêt. .N

** Xpeng Inc < XPEV.N >:

BUZZ - Les actions à un pic de 5 mois après que le président achète des actions nL1N3UE04D

** Workday Inc < WDAY.O >:

BUZZ - Chute sur les perspectives de revenus d'abonnements au 3ème trimestre nL4N3UE0IE

** Zoom Communications Inc < ZM.O >:

BUZZ - Gagne après avoir revu à la hausse ses perspectives sur la demande des entreprises nL4N3UE0J5

** Alphabet Inc < GOOGL.O >:

BUZZ - Hausse après que Meta ait conclu un accord de 10 milliards de dollars avec Google Cloud nL4N3UE0KN

** Newmont Corp < NEM.N >:

** AngloGold Ashanti PLC < AU.N >:

** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >:

** Sibanye Stillwater Ltd < SBSW.N >:

BUZZ - Les mineurs d'or en baisse alors que les prix du lingot sont en baisse à cause de la fermeté du dollar américain

** Nvidia Corp < NVDA.O >:

BUZZ - Chute alors que des rapports indiquent qu'elle a ordonné à ses fournisseurs d'arrêter la production de puces H20

** Tesla Inc < TSLA.O >:

BUZZ - GLJ dénonce l'argumentaire 'héroïque' de Tesla

nL4N3UE0NS

** Ross Store Inc < ROST.O >:

BUZZ - Le titre monte en flèche après avoir dépassé les prévisions de bénéfices nL6N3UE0F9