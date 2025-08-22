 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Alphabet, Tesla, Nvidia
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 13:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

22 août - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement augmenté vendredi, se remettant des pertes de la séance précédente, les investisseurs attendant le discours de la présidente de la Réserve fédérale, Jerome Powell, au symposium de Jackson Hole pour obtenir des indices sur la trajectoire des taux d'intérêt. .N

** Xpeng Inc < XPEV.N >:

BUZZ - Les actions à un pic de 5 mois après que le président achète des actions nL1N3UE04D

** Workday Inc < WDAY.O >:

BUZZ - Chute sur les perspectives de revenus d'abonnements au 3ème trimestre nL4N3UE0IE

** Zoom Communications Inc < ZM.O >:

BUZZ - Gagne après avoir revu à la hausse ses perspectives sur la demande des entreprises nL4N3UE0J5

** Alphabet Inc < GOOGL.O >:

BUZZ - Hausse après que Meta ait conclu un accord de 10 milliards de dollars avec Google Cloud nL4N3UE0KN

** Newmont Corp < NEM.N >:

** AngloGold Ashanti PLC < AU.N >:

** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >:

** Sibanye Stillwater Ltd < SBSW.N >:

BUZZ - Les mineurs d'or en baisse alors que les prix du lingot sont en baisse à cause de la fermeté du dollar américain

nL4N3UE0MA

** Nvidia Corp < NVDA.O >:

BUZZ - Chute alors que des rapports indiquent qu'elle a ordonné à ses fournisseurs d'arrêter la production de puces H20

nL4N3U70RI

** Tesla Inc < TSLA.O >:

BUZZ - GLJ dénonce l'argumentaire 'héroïque' de Tesla

nL4N3UE0NS

** Ross Store Inc < ROST.O >:

BUZZ - Le titre monte en flèche après avoir dépassé les prévisions de bénéfices nL6N3UE0F9

Véhicules électriques

Valeurs associées

ALPHABET-A
199,7500 USD NASDAQ 0,00%
ANGLOGOLD ASH
54,820 USD NYSE 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
15,910 USD NYSE 0,00%
NEWMONT
70,085 USD NYSE 0,00%
NVIDIA
174,9800 USD NASDAQ 0,00%
ROSS STORES
145,6200 USD NASDAQ 0,00%
SIBANYE SP ADR
8,215 USD NYSE 0,00%
TESLA
320,1100 USD NASDAQ 0,00%
WORKDAY-A
227,5800 USD NASDAQ 0,00%
XPENG ADS-A
22,750 USD NYSE 0,00%
ZOOM COM RG-A
73,1700 USD NASDAQ 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
