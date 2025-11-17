LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Alphabet, Informatique quantique, Jazz Pharma

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

17 novembre - Les contrats à terme pour les principaux indices de Wall Street étaient en hausse lundi, débutant une semaine chargée qui comprend les bénéfices du géant de l'intelligence artificielle Nvidia et la reprise de la publication des données gouvernementales, tandis qu'Alphabet a bondi après que Berkshire Hathaway a divulgué une participation dans la société. .N

** WPP PLC WPP.N :

BUZZ - Hausse après que les médias ont fait état de l'intérêt d'Havas et de sociétés de capital-investissement pour l'offre nL4N3WT0IO

** Alphabet Inc GOOGL.O :

BUZZ - Gains après que Berkshire a révélé une nouvelle participation dans un remaniement de portefeuille nL4N3WT0K3

** Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N :

BUZZ - Hausse après que Reuters a rapporté que des sociétés de capital-investissement étaient en pourparlers pour un rachat

** Quantum Computing Inc QUBT.O :

BUZZ - Hausse après l'explosion du chiffre d'affaires au troisième trimestre nL6N3WT0GP

** Organon & Co OGN.N :

BUZZ - Hausse après que la FDA américaine a autorisé le premier biosimilaire pour le cancer du sein nL4N3WT0P0

**Albemarle Corp ALB.N :

** Sociedad Química y Minera de Chile SQM.N :

** Sigma Lithium Corp SGML.O :

** Lithium Americas Corp LAC.N :

BUZZ - Les entreprises du secteur du lithium progressent grâce aux prévisions de croissance de la demande pour 2026

** Jazz Pharmaceuticals Inc JAZZ.O :

BUZZ - Le titre monte en flèche après que son médicament contre le cancer a atteint son objectif principal lors d'une étude de phase avancée nL4N3WT0QN