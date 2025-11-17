 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Alphabet, Informatique quantique, Jazz Pharma
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 14:04

17 novembre - Les contrats à terme pour les principaux indices de Wall Street étaient en hausse lundi, débutant une semaine chargée qui comprend les bénéfices du géant de l'intelligence artificielle Nvidia et la reprise de la publication des données gouvernementales, tandis qu'Alphabet a bondi après que Berkshire Hathaway a divulgué une participation dans la société. .N

** WPP PLC WPP.N :

BUZZ - Hausse après que les médias ont fait état de l'intérêt d'Havas et de sociétés de capital-investissement pour l'offre nL4N3WT0IO

** Alphabet Inc GOOGL.O :

BUZZ - Gains après que Berkshire a révélé une nouvelle participation dans un remaniement de portefeuille nL4N3WT0K3

** Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N :

BUZZ - Hausse après que Reuters a rapporté que des sociétés de capital-investissement étaient en pourparlers pour un rachat

nL4N3WT0MA

** Quantum Computing Inc QUBT.O :

BUZZ - Hausse après l'explosion du chiffre d'affaires au troisième trimestre nL6N3WT0GP

** Organon & Co OGN.N :

BUZZ - Hausse après que la FDA américaine a autorisé le premier biosimilaire pour le cancer du sein nL4N3WT0P0

**Albemarle Corp ALB.N :

** Sociedad Química y Minera de Chile SQM.N :

** Sigma Lithium Corp SGML.O :

** Lithium Americas Corp LAC.N :

BUZZ - Les entreprises du secteur du lithium progressent grâce aux prévisions de croissance de la demande pour 2026

nL4N3WT0PX

** Jazz Pharmaceuticals Inc JAZZ.O :

BUZZ - Le titre monte en flèche après que son médicament contre le cancer a atteint son objectif principal lors d'une étude de phase avancée nL4N3WT0QN

Valeurs associées

ALBEMARLE
115,170 USD NYSE 0,00%
ALPHABET-A
276,4100 USD NASDAQ 0,00%
CLRWTR ANALTCS RG-A
19,255 USD NYSE 0,00%
JAZZ PHARMACEUTI
141,0700 USD NASDAQ 0,00%
LITHIUM
4,470 USD NYSE 0,00%
ORGANON
7,530 USD NYSE 0,00%
QUANTUM COMPUTNG
10,6000 USD NASDAQ 0,00%
SIGMA LITHIUM
6,0600 USD NASDAQ 0,00%
SOC QUIM&MIN SP ADR
54,540 USD NYSE 0,00%
WPP SP ADR
18,970 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

A lire aussi

  • ( AFP / JOHN THYS )
    Guerre en Ukraine : Kiev aura besoin de 70 milliards d'euros en 2026, principalement financés par l'Union européenne
    information fournie par Boursorama avec Media Services 17.11.2025 15:21 

    Faute de soutien européen, l'Ukraine se retrouvera à court d'argent dès la fin du premier trimestre de l'an prochain. Confrontée à l'invasion russe, l'Ukraine va avoir besoin de plus de 70 milliards d'euros pour financer la guerre. Cette somme va principalement ... Lire la suite

  • Le logo de Johnson & Johnson sur un batiment. (Crédit: / Adobe Stock)
    Johnson & Johnson acquiert Halda Therapeutics
    information fournie par Zonebourse 17.11.2025 15:07 

    Johnson & Johnson fait part de la conclusion d'un accord définitif pour acquérir Halda Therapeutics, une société au stade clinique développant des thérapies orales ciblées pour plusieurs types de tumeurs solides, pour 3,05 milliards de dollars en numéraire.

  • ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )
    La Grèce commande une quatrième frégate au français Naval Group
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.11.2025 15:01 

    La Grèce a commandé une quatrième frégate de défense et d’intervention (FDI) de nouvelle génération à Naval Group, a annoncé lundi l'industriel français dans un communiqué. Cette commande s’inscrit dans le cadre du programme lancé en 2022, qui prévoyait la livraison ... Lire la suite

  • ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )
    L'Ukraine acquiert 55 locomotives auprès d'Alstom pour 470 M EUR
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.11.2025 14:54 

    Les chemins de fer ukrainiens ont acquis 55 locomotives auprès d' Alstom , un contrat de quelque 470 millions d'euros financé notamment par la BERD et la Banque mondiale, ont annoncé lundi le président de la République Emmanuel Macron et l'industriel. "Ces locomotives, ... Lire la suite

