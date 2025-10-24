 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 187,02
-0,47%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Alphabet, Ford, Procter & Gamble
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 13:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

24 octobre - Les contrats à terme qui suivent les principaux indices de Wall Street ont augmenté vendredi, alimentés par les bénéfices d'Intel , tandis que les investisseurs se préparent à un rapport sur l'inflation qui pourrait nuire aux chances d'une réduction des taux d'intérêt en décembre. .N

** Colgate-Palmolive Co CL.N :

BUZZ - Baisse du bénéfice trimestriel nL4N3W5099

** Procter & Gamble Co PG.N :

BUZZ - On voit une augmentation du chiffre d'affaires en glissement annuel dans les résultats de vendredi nL6N3W411H

** Alphabet Inc GOOGL.O :

BUZZ - Gains après que Google ait conclu un accord de plusieurs milliards de dollars avec Anthropic pour des puces d'intelligence artificielle nL6N3W50HH

** Ford Motor Co F.N :

BUZZ - Les actions augmentent après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du troisième trimestre nL4N3W50O4

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EVX.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent alors que les prix des métaux sont à la baisse suite à des prises de bénéfices

nL4N3W50RD

** Newmont Corp NEM.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

BUZZ - Les mineurs d'or en baisse sur des prises de bénéfices et des signes d'optimisme commercial nL4N3W50R0

** Alaska Air Group Inc ALK.N :

BUZZ - Baisse après une réduction des prévisions annuelles et une panne technique de plusieurs heures nL4N3W50RR

** Qualigen Therapeutics Inc QLGN.O :

BUZZ - La société a annoncé un partenariat de 30 millions de dollars avec BitGo pour la gestion des crypto-monnaies

nL4N3W50P0

** Deckers Outdoor Corp DECK.N :

BUZZ - Les actions chutent suite à l'annonce d'un chiffre d'affaires inférieur aux estimations nL6N3W50IK

** MidWestOne Financial Group Inc MOFG.O :

BUZZ - L'accord de rachat de 864 millions de dollars avec Nicolet Bankshares fait grimper le cours de l'action

nL6N3W50J4

** Mohawk Industries Inc MHK.N :

BUZZ - Baisse après que les prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre aient manqué les estimations nL4N3W50WG

** Western Union Co WU.N :

BUZZ - Hausse après que le bénéfice du 3ème trimestre ait dépassé les estimations nL6N3W50IU

** Procter & Gamble Co PG.N :

BUZZ - En hausse après avoir dépassé les estimations grâce à une demande soutenue de produits de beauté et de soins capillaires nL6N3W50JV

** Teladoc Health Inc TDOC.N :

BUZZ - En hausse après avoir battu les estimations préliminaires de revenus pour le troisième trimestre

nL6N3W50LG

** Coya Therapeutics Inc COYA.O :

BUZZ - plonge après une vente d'actions de 20 millions de dollars nL6N3W50LB

** X4 Pharmaceuticals Inc XFOR.O :

BUZZ - Chute après une émission d'actions de 135 millions de dollars nL6N3W50LO

** Trilogy Metals Inc TMQ.N :

BUZZ - Gains sur les permis de droit de passage dans le district minier de l'Alaska nL4N3W50Y2

** HCA Healthcare Inc HCA.N :

BUZZ - Gains après avoir augmenté les prévisions de bénéfices annuels et battu les résultats du troisième trimestre

nL6N3W50M4

** General Dynamics Corp GD.N :

BUZZ - Hausse après la publication de résultats supérieurs à ceux du troisième trimestre nL4N3W50YL

** Cipher Mining Inc CIFR.O :

BUZZ - Augmentation après que Jane Street ait révélé sa participation nL4N3W50YN

Valeurs associées

ALASKA AIR GROUP
46,650 USD NYSE 0,00%
ALPHABET-A
253,0800 USD NASDAQ 0,00%
CIPHER MINING
17,2550 USD NASDAQ 0,00%
COEUR MINING
18,965 USD NYSE 0,00%
COLGATE-PALMOLIV
78,430 USD NYSE 0,00%
COYA
6,9800 USD NASDAQ 0,00%
DECKERS OUTDOOR
102,590 USD NYSE 0,00%
FORD MOTOR
12,310 USD NYSE 0,00%
GENL DYNAMICS CO
341,500 USD NYSE 0,00%
GOLD FIELDS SP ADR
41,200 USD NYSE 0,00%
HCA HEALTHCARE
440,370 USD NYSE 0,00%
HECLA MINING
12,935 USD NYSE 0,00%
KINROSS GOLD
23,910 USD NYSE 0,00%
MIDWESTONE FINL
28,3700 USD NASDAQ 0,00%
MOHAWK INDUSTRIE
128,855 USD NYSE 0,00%
NEWMONT
88,860 USD NYSE 0,00%
PROCTER&GAMBLE
152,260 USD NYSE 0,00%
QUALIGEN THERAP
0,000 USD NYSE Arca 0,00%
QUALIGEN THERAP
3,5300 USD NASDAQ 0,00%
SIBANYE SP ADR
11,140 USD NYSE 0,00%
TELADOC HEALTH
8,605 USD NYSE 0,00%
THE WESTERN UNIO
8,150 USD NYSE 0,00%
X4 PHARMA
3,0900 USD NASDAQ 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank