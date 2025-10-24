LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Alphabet, Ford, Procter & Gamble

24 octobre - Les contrats à terme qui suivent les principaux indices de Wall Street ont augmenté vendredi, alimentés par les bénéfices d'Intel , tandis que les investisseurs se préparent à un rapport sur l'inflation qui pourrait nuire aux chances d'une réduction des taux d'intérêt en décembre. .N

** Colgate-Palmolive Co CL.N :

BUZZ - Baisse du bénéfice trimestriel nL4N3W5099

** Procter & Gamble Co PG.N :

BUZZ - On voit une augmentation du chiffre d'affaires en glissement annuel dans les résultats de vendredi nL6N3W411H

** Alphabet Inc GOOGL.O :

BUZZ - Gains après que Google ait conclu un accord de plusieurs milliards de dollars avec Anthropic pour des puces d'intelligence artificielle nL6N3W50HH

** Ford Motor Co F.N :

BUZZ - Les actions augmentent après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du troisième trimestre nL4N3W50O4

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EVX.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent alors que les prix des métaux sont à la baisse suite à des prises de bénéfices

** Newmont Corp NEM.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

BUZZ - Les mineurs d'or en baisse sur des prises de bénéfices et des signes d'optimisme commercial nL4N3W50R0

** Alaska Air Group Inc ALK.N :

BUZZ - Baisse après une réduction des prévisions annuelles et une panne technique de plusieurs heures nL4N3W50RR

** Qualigen Therapeutics Inc QLGN.O :

BUZZ - La société a annoncé un partenariat de 30 millions de dollars avec BitGo pour la gestion des crypto-monnaies

** Deckers Outdoor Corp DECK.N :

BUZZ - Les actions chutent suite à l'annonce d'un chiffre d'affaires inférieur aux estimations nL6N3W50IK

** MidWestOne Financial Group Inc MOFG.O :

BUZZ - L'accord de rachat de 864 millions de dollars avec Nicolet Bankshares fait grimper le cours de l'action

** Mohawk Industries Inc MHK.N :

BUZZ - Baisse après que les prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre aient manqué les estimations nL4N3W50WG

** Western Union Co WU.N :

BUZZ - Hausse après que le bénéfice du 3ème trimestre ait dépassé les estimations nL6N3W50IU

** Teladoc Health Inc TDOC.N :

BUZZ - En hausse après avoir battu les estimations préliminaires de revenus pour le troisième trimestre

** Coya Therapeutics Inc COYA.O :

BUZZ - plonge après une vente d'actions de 20 millions de dollars nL6N3W50LB

** X4 Pharmaceuticals Inc XFOR.O :

BUZZ - Chute après une émission d'actions de 135 millions de dollars nL6N3W50LO

** Trilogy Metals Inc TMQ.N :

BUZZ - Gains sur les permis de droit de passage dans le district minier de l'Alaska nL4N3W50Y2

** HCA Healthcare Inc HCA.N :

BUZZ - Gains après avoir augmenté les prévisions de bénéfices annuels et battu les résultats du troisième trimestre

** General Dynamics Corp GD.N :

BUZZ - Hausse après la publication de résultats supérieurs à ceux du troisième trimestre nL4N3W50YL

** Cipher Mining Inc CIFR.O :

** Cipher Mining Inc CIFR.O :

BUZZ - Augmentation après que Jane Street ait révélé sa participation