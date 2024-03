LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Advance Auto Parts, Illumina, Reddit

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 21 mars - Les principaux indices boursiers de Wall Street ont atteint des records jeudi, les valeurs des puces ayant augmenté suite aux prévisions optimistes de Micron Technology, tandis que les investisseurs ont été réconfortés par le fait que la Réserve fédérale s'en tenait à son objectif de réduire ses taux d'intérêt de trois fois pour cette année. .N A 13:33 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,77% à 39,818. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,54% à 5 252,87 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,63% à 16 472,535. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Micron Tech MU.OQ , en hausse de 16,8% **SuperMicroComputers SMCI.OQ , en hausse de 10,1% ** Broadcom Inc AVGO.OQ , en hausse de 8,4% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** AccenturePLC ACN.N , en baisse de 9,1% ** FactSetResrch FDS.N , en baisse de 7,2% ** DardenRestaurants DRI.N , en baisse de 6,3% Les trois principales hausses du NYSE .PG.N : ** Reddit Inc RDDT.N , plus 60,7% ** LufaxHoldIng LU.N , plus 40,4% ** Cazoo Group CZOO.N , plus 31,8% Les deux premiers perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Spire Global Ord SPIR.N , en baisse de 33% ** Two TWOA.N , en baisse de 21,4% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Kaival Brand KAVL.O , + 106,8% ** Aemetis Inc AMTX.O , + 30,6% ** MonogramOrthopaedics MGRM.O , + 29,3% Les deux premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** TourmalineBio Ord TRML.O , en baisse de 40% ** Intelligent INTJ.O , en baisse de 38,5% ** Goldman Sachs Group Inc GS.N : hausse de 4,2% ** JPMorgan Chase & Co JPM.N : +1,1% BUZZ - Parmi les courtiers, certains doublent les réductions de taux de la Fed à partir de juin nL3N3FZ1M8 ** Broadcom Inc AVGO.O : hausse de 8,3% ** Micron Technology Inc MU.O : + 16,8 % BUZZ - Des gains grâce aux bons résultats de Micron, un relèvement de TD Cowen sur le pari de l'IA nL3N3FZ2IH ** Five Below Inc FIVE.O : baisse de 16,1% BUZZ - Baisse des prévisions pour 2024 nL3N3FZ2M2 ** Reddit Inc RDDT.N : +60,7% BUZZ - Plus de 50% pour ses débuts après un prix d'introduction en bourse très élevé nL2N3FZ1YY ** Newmont Corp NEM.N : hausse de 1,1 ** Barrick Gold Corp GOLD.N : + 1, 8% ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : hausse de 4,3% ** AngloGold Ashanti Ltd AU.N : en baisse de 1,1% BUZZ - Les minerais d'or grimpent alors que la Fed maintient sa vision d'une baisse des taux en 2024 nL3N3FZ2NQ ** Guess? Inc GES.N : en hausse de 22,3% BUZZ - atteint son plus haut niveau depuis 10 ans après la publication des résultats du 4ème trimestre nL3N3FZ3IZ ** Darden Restaurants Inc DRI.N : en baisse de 6,3% BUZZ - Baisse après une réduction des prévisions de ventes annuelles nL3N3FZ3FP ** Comstock Resources Inc CRK.N : +2,4% BUZZ - En hausse après un investissement de 100,5 millions de dollars de l'actionnaire majoritaire nL3N3FZ320 ** Designer Brands Inc DBI.N : -10,3% BUZZ - baisse après une perte trimestrielle nL3N3FZ32W ** Academy Sports and Outdoors Inc ASO.O : -6,8% BUZZ - chute après des prévisions de ventes annuelles en baisse nL3N3FZ35P ** FactSet Research Systems Inc FDS.N : moins 7,2% BUZZ - Chute après un manque à gagner au deuxième trimestre nL3N3FX3Q7 ** Astera Labs Inc ALAB.O : +27,9% BUZZ - Prolonge son ascension après un démarrage en fanfare mercredi nL2N3FZ1LP ** Commercial Metals Co CMC.N : + 5,3 % BUZZ - Remontée après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du 2ème trimestre nL3N3FZ36E ** Advance Auto Parts Inc AAP.N : +2,4% BUZZ - Jefferies augmente les prévisions pour Advance Auto Parts en raison de l'amélioration des opérations nL3N3FZ3AK ** Illumina Inc ILMN.O : +2,9% BUZZ - Le conseiller de la cour européenne soutient l'appel contre la révision du Grail-deal nL3N3FZ38Z ** Paramount Global PARA.O : -5,1% BUZZ - Baisse suite à un rapport selon lequel la société n'envisage pas de vendre les studios séparément nL3N3FZ3M2 ** Toll Brothers Inc TOL.N : +3,2% BUZZ - Hausse après que la société de courtage ait revu à la hausse ses prévisions nL3N3FZ3MH ** Bancorp Inc TBBK.O : baisse de 8,0% BUZZ - baisse après que Calper Research ait pris une position courte nL3N3FZ3NN ** Aemetis Inc AMTX.O : hausse de 30,6% BUZZ - Hausse après l'annonce de l'approbation par l'USCIS d'un investissement de 200 millions de dollars nL3N3FZ3CV *cNX Resources Co rp CNX.N : +1,0% ** EQT Corp EQT.N : +1,1% * Williams Companies Inc WMB.N : +1,5% ** EQTCorp EQT.N : +1,1% ** Williams Companies Inc WMB.N : hausse de 1,4% ** Tellurian Inc TELL.N : en baisse de 0,3% BUZZ - Les stocks de gaz naturel augmentent avant le rapport hebdomadaire sur le stockage; les contrats à terme sur le gaz naturel baissent nL3N3FZ3MM ** Tesla Inc TSLA.O : -1,4% BUZZ - Baisse après le rapport de la sénatrice Warren qui demande à la SEC d'enquêter sur le constructeur automobile nL3N3FZ3OF ** Lyft Inc LYFT.O : +5,9% BUZZ - Hausse suite à un accord avec Nielsen pour mesurer les publicités in-app nL3N3FZ3PB ** Apple Inc AAPL.O : baisse de 3,7% BUZZ - Chute après que le DOJ ait poursuivi le fabricant de l'iPhone nL3N3FZ3S5 ** Chewy Inc CHWY.N : baisse de 6,1% BUZZ - baisse suite à une prévision de chiffre d'affaires en baisse pour l'année fiscale nL3N3FZ3TQ ** Shoe Carnival Inc SCVL.O : + 8,3 % BUZZ - Hausse des prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel nL3N3FZ2PS ** Immunovant Inc IMVT.O : hausse de 8,0% ** Argenx SE ARGX.O : plus 14,4% BUZZ - Hausse suite à l'échec des données de son rival Chugai nL3N3FZ3C9 Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 0,17% communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,74 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,15 % Energie .SPNY en hausse de 0,39 Finance .SPSY en hausse de 0,81 Santé .SPXHC en hausse de 0,39 Industrie .SPLRCI en hausse de 1,04 Technologies de .SPLRCT en hausse de 0,70 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,33 Immobilier .SPLRCR en baisse de 0,17 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,12