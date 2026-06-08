Les actions américaines du secteur des semi-conducteurs tentent de se redresser après la violente chute de vendredi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juin - ** Les actions des fabricants américains de puces électroniques progressent en pré-ouverture, retrouvant un peu de sérénité après la forte correction subie vendredi

** Nvidia NVDA.O et Micron MU.O progressent respectivement de 1,4 % et 3,8 %

** Marvell Technology MRVL.O bondit de 7,1 % suite à son intégration dans le prestigieux indice S&P 500 .SPX

** Broadcom AVGO.O , qui a ravivé les craintes concernant l'IA après la publication la semaine dernière de résultats trimestriels inférieurs aux attentes, gagne 1,4 %

** L'indice des semi-conducteurs PHLX .SOX a chuté de 10,3 % lors de la séance de vendredi, enregistrant sa pire journée depuis mars 2020

** L'indice Nasdaq Composite .IXIC a perdu 4,2 % après que des chiffres de l'emploi américain meilleurs que prévu ont ravivé les paris sur une hausse des taux de la Réserve fédérale cette année

** Cependant, certains analystes estiment que ce recul était salutaire et qu'il était attendu depuis longtemps, les actions ayant atteint des niveaux records

** “Malgré ces fluctuations brutales, une correction de cette ampleur après une hausse soutenue est conforme à une dynamique de marché saine”, explique Fabien Yip, analyste de marché chez IG

** Les fondamentaux sous-jacents des entreprises restent solides, même si les risques liés aux prochains chiffres de l'inflation persistent, ajoute Yip

** Malgré la chute de vendredi, le SOX affiche une hausse de 72,5 % depuis le début de l'année et est en passe de connaître sa troisième meilleure année jamais enregistrée