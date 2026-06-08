 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions américaines du secteur des semi-conducteurs tentent de se redresser après la violente chute de vendredi
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 11:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juin - ** Les actions des fabricants américains de puces électroniques progressent en pré-ouverture, retrouvant un peu de sérénité après la forte correction subie vendredi

** Nvidia NVDA.O et Micron MU.O progressent respectivement de 1,4 % et 3,8 %

** Marvell Technology MRVL.O bondit de 7,1 % suite à son intégration dans le prestigieux indice S&P 500 .SPX

** Broadcom AVGO.O , qui a ravivé les craintes concernant l'IA après la publication la semaine dernière de résultats trimestriels inférieurs aux attentes, gagne 1,4 %

** L'indice des semi-conducteurs PHLX .SOX a chuté de 10,3 % lors de la séance de vendredi, enregistrant sa pire journée depuis mars 2020

** L'indice Nasdaq Composite .IXIC a perdu 4,2 % après que des chiffres de l'emploi américain meilleurs que prévu ont ravivé les paris sur une hausse des taux de la Réserve fédérale cette année

** Cependant, certains analystes estiment que ce recul était salutaire et qu'il était attendu depuis longtemps, les actions ayant atteint des niveaux records

** “Malgré ces fluctuations brutales, une correction de cette ampleur après une hausse soutenue est conforme à une dynamique de marché saine”, explique Fabien Yip, analyste de marché chez IG

** Les fondamentaux sous-jacents des entreprises restent solides, même si les risques liés aux prochains chiffres de l'inflation persistent, ajoute Yip

** Malgré la chute de vendredi, le SOX affiche une hausse de 72,5 % depuis le début de l'année et est en passe de connaître sa troisième meilleure année jamais enregistrée

Semi-conducteurs

Valeurs associées

BROADCOM
385,7300 USD NASDAQ -7,92%
MARVELL TECH
263,4700 USD NASDAQ -16,74%
MICRON TECHNOLOGY
864,0100 USD NASDAQ -13,25%
NASDAQ Composite
25 709,43 Pts Index Ex -4,18%
NVIDIA
205,1000 USD NASDAQ -6,20%
S&P 500 INDEX
7 383,74 Pts CBOE -2,64%
SANDISK
1 559,3200 USD NASDAQ -11,39%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/06/2026 à 11:43:18.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cette combinaison d'images réalisée le 7 juin 2026 montre les candidats Roberto Sanchez, à gauche et à sa droite et Keiko Fujimori, qui s'affrontent pour la présidence du Pérou ( AFP / Connie FRANCE )
    Présidentielle au Pérou: la conservatrice Fujimori et son rival de gauche, au coude à coude
    information fournie par AFP 08.06.2026 12:42 

    L'issue de la présidentielle péruvienne reste incertaine lundi, les résultats ne permettant pas de dégager un vainqueur entre la candidate de droite Keiko Fujimori et son rival de gauche Roberto Sanchez pour diriger le pays plongé dans une crise politique persistante. ... Lire la suite

  • AMUNDI
    Un nouvel élan pour la transition énergétique
    information fournie par Amundi 08.06.2026 12:34 

    Résilience de l'économie américaine, nouvelle hausse de l'inflation en zone euro, la hausse des salaires au Japon… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine. La crise énergétique actuelle met en évidence les vulnérabilités liées à l'énergie importée, en ... Lire la suite

  • TIKEHAU CAPITAL : La consolidation peut se poursuivre
    TIKEHAU CAPITAL : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 08.06.2026 12:34 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • Logo M6 présent sur le siège de la société. (crédit photo : Adobe Stock )
    Les changements de recommandations : Rémy Cointreau, M6, Arkema, Air Liquide, Safran
    information fournie par Reuters 08.06.2026 12:24 

    * RÉMY COINTREAU RCOP.PA - UBS relève sa recommandation à "neutre" contre "vendre" et son objectif de cours à 44 euros contre 35 euros ; Berenberg relève son objectif de cours à 52,6 euros contre 47,6 euros. * M6 MMTP.PA - Oddo BHF relève sa recommandation à "surperformance" ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 194,34 -0,29%
Pétrole Brent
96,4 +1,09%
2CRSI
51,2 +2,94%
SOITEC
154,4 +5,28%
HAFFNER ENERGY
0,241 +7,11%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank