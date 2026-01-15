Les actions américaines du secteur des puces gagnent du terrain avant le marché après les bons résultats de TSMC

15 janvier -

** Les actions des sociétés américaines de puces électroniques gagnent du terrain avant le marché après des résultats et des prévisions solides de TSMC 2330.TW

** Le fabricant taïwanais de puces électroniques fait état d'un bond de 35 % des bénéfices au quatrième trimestre et prévoit des dépenses d'investissement de 52 à 56 milliards de dollars en 2026

** Les actions cotées en bourse de TSMC TSM.N font un bond de 3,8 % dans les transactions de pré-marché

** Nvidia NVDA.O en hausse de 0,9%, Advanced Micro Devices

AMD.O et Broadcom AVGO.O en hausse d'environ 1,2%

** Marvell Technology MRVL.O en hausse de 1,3% et Micron Technology MU.O en hausse de 2,5%

** Les actions cotées en bourse d'Arm Holdings O9Ty.F

ARM.O augmentent de 1,5%

** Les actions des sociétés d'équipement de fabrication de puces bondissent également; Lam Research LRCX.O en hausse de 5,2%, Applied Materials AMAT.O en hausse de 5,4%

** iShares Semiconductor ETF SOXX.O gagne 2,5%

** Les actions européennes de semi-conducteurs augmentent également, avec ASML ASML.AS qui a atteint un nouveau record historique