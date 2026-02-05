Les actions américaines du secteur des logiciels continuent de chuter en raison des craintes croissantes concernant les perturbations liées à l'IA

L'indice S&P 500 des logiciels et services est en passe de perdre 1 000 milliards de dollars en valeur de marché depuis le 28 janvier

ServiceNow, Salesforce en baisse après des chutes brutales en début de semaine

Les valeurs technologiques d'outre-mer en demi-teinte: LSEG en hausse, Wipro stable

par Medha Singh et Saqib Iqbal Ahmed

Les actions des sociétés américaines de logiciels et de services de données ont prolongé leur chute vertigineuse pour une septième séance consécutive jeudi, les investisseurs s'inquiétant du fait que les outils d'intelligence artificielle qui progressent rapidement pourraient bouleverser le secteur.

L'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a perdu 3,1 %, en voie de perdre environ 1 000 milliards de dollars en valeur de marché depuis le 28 janvier.

Parmi les grands noms de la technologie les plus touchés par la déroute, citons ServiceNow NOW.N , qui a chuté de 6 %, Salesforce CRM.N , qui a perdu 5 %, et Microsoft MSFT.O , qui a perdu 3 %.

La société canadienne Thomson Reuters TRI.TO TRI.N , qui a subi un plongeon record d'une journée en début de semaine après que les investisseurs aient exprimé leurs craintes qu'un nouveau module d'extension de la société Anthropic's Claude puisse perturber ses activités juridiques, a effacé les premiers gains pour chuter de 9 % malgré l'augmentation de son dividende et la publication de résultats pour le quatrième trimestre largement conformes aux estimations.

La société, qui possède la base de données juridiques Westlaw et l'agence de presse Reuters, a déclaré que ses investissements dans l'IA lui apportaient des avantages tangibles.

"L'incertitude entourant l'impact éventuel de l'IA signifie que les résultats à court terme seront des signaux importants de la résilience de l'entreprise, mais dans de nombreux cas, ils ne suffiront pas à réfuter le risque de baisse à long terme", a déclaré Ben Snider, stratège en chef de Goldman Sachs pour les actions américaines.

Cette incertitude a également tenu à distance les "acheteurs de baisse".

"Il n'y a pas eu d'achat de baisse... mais nous arrivons à un moment décisif", a déclaré Nick Giorgi, stratège en chef pour les actions chez Alpine Macro.

Mercredi, l'indice S&P 500 des logiciels et services se négociait à environ 20 % en dessous de sa moyenne mobile à 200 jours, ce qui représente la plus forte baisse de l'indice en dessous de ce niveau technique clé depuis juin 2022.

"Nous parlons actuellement d'effondrements sur plusieurs décennies... en général, cela tend à être un très bon point d'entrée", a-t-il déclaré.

LA ROTATION DES VALEURS TECHNOLOGIQUES S'INTENSIFIE

La chute des logiciels s'est accompagnée d'une rotation plus large des valeurs technologiques vers des secteurs à valeur ajoutée tels que les biens de consommation de base, l'énergie et les produits industriels, qui ont été à la traîne dans le marché haussier qui a débuté en octobre 2022.

Reflétant l'humeur baissière, les intérêts à court terme sur les sociétés de logiciels à moyenne et grande capitalisation ont augmenté au cours des trois derniers mois, selon la société d'analyse de données Ortex, les sociétés de cybersécurité et de SaaS (Software as a Service) ayant connu la plus forte hausse de ces paris baissiers.

Les données de Goldman Sachs ont montré une forte baisse récente de l'exposition des fonds spéculatifs aux entreprises de logiciels, bien que les fonds restent en position nette longue sur l'industrie.

"Après des années de domination du marché par la technologie, l'équilibre des forces est en train de changer, les investisseurs se tournant vers les secteurs traditionnels de la "vieille économie"", a déclaré Angelo Kourkafas, stratège principal en investissements mondiaux chez Edward Jones, dans une note.

LE DÉBOUCLAGE DES POSITIONS À EFFET DE LEVIER AJOUTE À LA PRESSION

Le repli s'est également étendu aux secteurs exposés aux sociétés de logiciels, telles que les sociétés de gestion d'actifs, en raison des craintes qu'elles accordent des prêts par le biais de crédits privés.

Le gestionnaire d'actifs alternatifs Blue Owl OWL.N , qui était en passe de connaître sa onzième séance de baisse consécutive, a déclaré que son exposition totale au secteur des logiciels représentait 8 % de ses actifs sous gestion lors de l'appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats.

Les performances des valeurs technologiques étrangères ont été mitigées. Les actions du London Stock Exchange Group

LSEG.L ont terminé en hausse de 5,8 %, tandis que les sociétés d'analyse de données RELX REL.L ont augmenté de 2,9 % et la société néerlandaise Wolters Kluwer WLSNc.AS a gagné 2 %.

En revanche, l'indice indien des exportateurs de logiciels

.NIFTYIT , qui comprend des noms tels que HCL Technologies

HCLT.NS et Wipro WIPR.NS , a glissé de 0,7 %, un jour après avoir plongé de 6 % lors de sa pire séance en près de six ans.

Le plan d'Alphabet GOOGL.O visant à presque doubler ses dépenses d'investissement a alimenté les inquiétudes quant aux retombées des investissements massifs dans l'intelligence artificielle et a exacerbé la chute des grandes entreprises technologiques.

LA VOLATILITÉ SE PROPAGE SUR LES MARCHÉS

Ces dernières semaines, la volatilité des marchés s'est accrue sur les actions, les matières premières et les actifs numériques, ce que les acteurs du marché attribuent au fait que les investisseurs à effet de levier ont été contraints de déboucler rapidement leurs positions.

L'indice de volatilité Cboe .VIX , jauge de l'anxiété des investisseurs la plus observée à Wall Street, a atteint un plus haut de plus de deux mois à 23,10, avant de réduire ses gains pour s'échanger à 20,53, soit une hausse de près de 2 points.

Les métaux précieux, l'or XAU= et l'argent XAG= , ont repris leur chute jeudi après une déroute historique en début de semaine, et le bitcoin BTC= est passé pour la première fois sous la barre des 70 000 dollars.

"Il s'agit d'un grand nombre de paris relatifs qui ont mal tourné, puis d'une sorte de réinitialisation des marchés internes, mais le temps nous le dira", a déclaré John Hardy, responsable mondial de la stratégie macroéconomique chez Saxo, lors d'un podcast.