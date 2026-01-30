Les actions américaines du secteur de l'énergie chutent en raison de la baisse des prix du brut

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
30 janvier - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines sont en baisse avant le marché, suivant la chute des prix du brut O/R
** Le prix à terme du Brent LCOc1 a baissé de 1,1 % à 69,94 $/baril et le prix à terme du pétrole West Texas Intermediate (WTI) américain CLc1 a baissé de 1,2 % à 64,65 $/baril
** Les prix du brut baissent alors que les signes d'un possible dialogue nucléaire entre les Etats-Unis et l'Iran atténuent les craintes de perturbation de l'offre, bien qu'ils restent sur la voie d'une forte progression mensuelle
** Les majors de l'énergie Exxon Mobil XOM.N et Chevron
CVX.N en baisse de 3,5% et 1,4% respectivement
** Producteurs de pétrole et de gaz: APA Corp APA.O , Devon Energy DVN.N , EOG Resources EOG.N et Occidental Petroleum
OXY.N baissent de 1,1% à 2,1%
** La société de services pétroliers SLB SLB.N baisse de 2,6% et son homologue Halliburton HAL.N chute de 2,1%
** Raffineurs: Marathon Petroleum MPC.N et Phillips 66
PSX.N en baisse de 2,8% et 0,8%, respectivement
