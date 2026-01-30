 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions américaines du secteur de l'énergie chutent en raison de la baisse des prix du brut
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 12:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 janvier - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines sont en baisse avant le marché, suivant la chute des prix du brut O/R

** Le prix à terme du Brent LCOc1 a baissé de 1,1 % à 69,94 $/baril et le prix à terme du pétrole West Texas Intermediate (WTI) américain CLc1 a baissé de 1,2 % à 64,65 $/baril

** Les prix du brut baissent alors que les signes d'un possible dialogue nucléaire entre les Etats-Unis et l'Iran atténuent les craintes de perturbation de l'offre, bien qu'ils restent sur la voie d'une forte progression mensuelle

** Les majors de l'énergie Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N en baisse de 3,5% et 1,4% respectivement

** Producteurs de pétrole et de gaz: APA Corp APA.O , Devon Energy DVN.N , EOG Resources EOG.N et Occidental Petroleum

OXY.N baissent de 1,1% à 2,1%

** La société de services pétroliers SLB SLB.N baisse de 2,6% et son homologue Halliburton HAL.N chute de 2,1%

** Raffineurs: Marathon Petroleum MPC.N et Phillips 66

PSX.N en baisse de 2,8% et 0,8%, respectivement

Valeurs associées

APA
26,2600 USD NASDAQ +0,96%
CHEVRON
171,145 USD NYSE +0,72%
DEVON ENERGY
39,930 USD NYSE +0,25%
EOG RESOURCES
112,060 USD NYSE +0,94%
EXXON MOBIL
140,400 USD NYSE +2,01%
Gaz naturel
3,92 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
33,375 USD NYSE +0,06%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
175,740 USD NYSE +2,18%
OCCIDENTAL PETROLEUM
45,415 USD NYSE +1,32%
PHILLIPS 66
144,110 USD NYSE +1,42%
Pétrole Brent
70,39 USD Ice Europ -0,66%
Pétrole WTI
64,96 USD Ice Europ -0,96%
SLB
48,440 USD NYSE -0,78%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank