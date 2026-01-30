Les actions américaines du secteur de l'énergie chutent en raison de la baisse des prix du brut

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 janvier - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines sont en baisse avant le marché, suivant la chute des prix du brut O/R

** Le prix à terme du Brent LCOc1 a baissé de 1,1 % à 69,94 $/baril et le prix à terme du pétrole West Texas Intermediate (WTI) américain CLc1 a baissé de 1,2 % à 64,65 $/baril

** Les prix du brut baissent alors que les signes d'un possible dialogue nucléaire entre les Etats-Unis et l'Iran atténuent les craintes de perturbation de l'offre, bien qu'ils restent sur la voie d'une forte progression mensuelle

** Les majors de l'énergie Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N en baisse de 3,5% et 1,4% respectivement

** Producteurs de pétrole et de gaz: APA Corp APA.O , Devon Energy DVN.N , EOG Resources EOG.N et Occidental Petroleum

OXY.N baissent de 1,1% à 2,1%

** La société de services pétroliers SLB SLB.N baisse de 2,6% et son homologue Halliburton HAL.N chute de 2,1%

** Raffineurs: Marathon Petroleum MPC.N et Phillips 66

PSX.N en baisse de 2,8% et 0,8%, respectivement