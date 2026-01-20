Les actions américaines du matériel informatique chutent, Morgan Stanley se montrant prudent à l'égard du secteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions américaines du secteur du matériel informatique ont chuté mardi après que Morgan Stanley a revu à la baisse son opinion sur le secteur, avertissant que les entreprises pourraient réduire considérablement leurs budgets de dépenses en raison du ralentissement de la demande des entreprises et de l'augmentation des coûts des composants.

Les actions cotées en bourse de Logitech LOGN.S LOGI.O et de NetApp

NTAP.O ont chuté respectivement de 6,2 % et d'environ 3,8 % dans les échanges de pré-marché après que la maison de courtage de Wall Street a abaissé sa note sur les deux sociétés de "pondération égale" à "sous-pondéré".

Morgan Stanley a réduit sa note sur CDW Corporation CDW.O de "surpondération" à "pondération égale", ce qui a fait baisser ses actions de 2,1%.

Les actions de Dell Technologies DELL.N , HP Inc HPQ.N et Hewlett Packard Enterprise HPE.N ont également chuté de 2 à 3 %.

"Une "tempête parfaite" de ralentissement de la demande, d'inflation des coûts des intrants et de valorisations élevées est en train d'émerger, ce qui nous amène à devenir plus défensifs jusqu'en 2026", ont écrit les analystes de Morgan Stanley.

La maison de courtage a ramené son opinion sur le secteur du matériel informatique en Amérique du Nord de "en ligne" à "prudent", et a déclaré que les dirigeants d'entreprises technologiques ont commencé à réduire leurs plans de dépenses en matériel - ce qui est un "nouveau signe de prudence" - s'ajoutant aux préoccupations existantes , y compris l'inflation du coût des intrants et les pénuries d'approvisionnement.

Les analystes ne prévoient plus qu'une croissance de 1 % en glissement annuel des budgets consacrés au matériel informatique en 2026, soit le chiffre le plus faible en 15 ans hors période COVID, d'après leur dernière enquête, ce qui a entraîné la rétrogradation de la note du secteur.

Une enquête de la société de courtage a également montré que les revendeurs à valeur ajoutée s'attendent à ce que 30 à 60 % des clients réduisent leurs plans de dépenses en matière d'ordinateurs personnels, de serveurs et de stockage en réponse aux hausses de prix causées par l'inflation des coûts des composants.

"La hausse des coûts et l'élasticité de la demande entraînent un risque accru de révision à la baisse des estimations de bénéfices en 2026", a ajouté Morgan Stanley.