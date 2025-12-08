Les actions américaines devraient ouvrir en légère hausse, les investisseurs attendant la décision de la Fed sur la réduction des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Futures en hausse: Dow 0,01%, S&P 500 0,12%, Nasdaq 0,23%

*

Marvell Technology chute après son exclusion du S&P 500

*

Confluent bondit après l'annonce qu'IBM est proche d'un accord de rachat de 11 milliards de dollars

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 4, commentaires du conseiller économique de la Maison Blanche au paragraphe 13) par Johann M Cherian et Pranav Kashyap

Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir en légère hausse lundi, les investisseurs ayant intégré le fait que la Réserve fédérale procédera à une baisse des taux d'intérêt très attendue dans le courant de la semaine, lors d'une réunion qui s'annonce comme l'une des plus conflictuelles depuis des années.

Les données retardées de la semaine dernière ont montré que les dépenses de consommation ont augmenté modérément vers la fin du troisième trimestre, donnant aux investisseurs une plus grande confiance dans le fait que la Fed se concentrera sur la réduction des coûts d'emprunt mercredi pour aider à soutenir le marché de l'emploi.

Jusqu'à présent, l'inflation s'est avérée rigide, ce qui rend la plupart des décideurs politiques prudents quant à la réduction des coûts d'emprunt, bien que quelques décideurs politiques influents de la Fed aient adopté une position plus dovish au cours des dernières semaines.

"Le vote devrait se faire àtrois, le gouverneur (Stephen) Miran préférant un mouvement plus important de 50 points de base , et au moins trois décideurs politiques préférant ne pas bouger", a déclaré Michael Brown, stratège principal en recherche chez Pepperstone.

"Si quatre responsables ou plus venaient à rompre les rangs, il s'agirait de la plus grande division depuis 1992", a déclaré un groupe d'analystes de la Deutsche Bank.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders estiment aujourd'hui à 89,6 % la probabilité d'une baisse des taux de 25 points de base mercredi, alors qu'ils n'étaient que de 30 % en novembre.

Ils examineront également de près les commentaires du président Jerome Powell ce jour-là pour évaluer la trajectoire future de la politique de la banque centrale.

Les craintes d'une reprise de l'inflation poussent les investisseurs à parier sur des hausses de taux d'intérêt par les banques centrales du Japon, du Canada et de l'Australie d'ici à la fin de l'année 2026.

En revanche, les marchés s'attendent à ce que la Réserve fédérale américaine réduise ses taux d'au moins 75 points de base au cours de la même période, y compris une réduction de 25 points de base en décembre.

À 8:34 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 6 points, soit 0,01%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 8,25 points, soit 0,12% et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 58,25 points, soit 0,23%.

Les attentes de réduction des taux d'intérêt ont aidé les principaux indices de Wall Street à enregistrer une deuxième semaine consécutive de gains vendredi, tandis que l'indice Russell 2000 à petite capitalisation .RUT , qui est particulièrement sensible aux taux d'intérêt, a également affiché des avancées modestes.

Les contrats à terme sur l'indice Russell 2000 RTYcv1 ont augmenté de 0,6 % lundi.

Entre-temps, le conseiller économique de la Maison Blanche et principal candidat au poste de président de la Fed l'année prochaine, Kevin Hassett , a déclaré dans une interview que la Fed devrait continuer à abaisser les taux d'intérêt.

Les valorisations des entreprises technologiques seront sous les feux de la rampe cette semaine, avec la société de puces Broadcom AVGO.O et Oracle ORCL.O qui devraient publier leurs résultats trimestriels.

Les actions de Broadcom AVGO.O ont augmenté de 2,9 % dans les transactions de pré-marché après qu'un rapport ait indiqué que Microsoft était en pourparlers avec la société au sujet de puces personnalisées.

Les inquiétudes selon lesquelles les entreprises s'appuient sur l'endettement pour financer leurs ambitions coûteuses en matière d'intelligence artificielle, tout en poursuivant des transactions complexes dans l'ensemble du secteur, ont déclenché à plusieurs reprises cette année des ventes dans le secteur de la technologie. Oracle a gagné 1,6 %.

Marvell Technology MRVL.O a chuté de 6,3% après que S&P Dow Jones Indices n'ait pas ajouté le fabricant de puces au S&P 500 .SPX .

Confluent < CFLT.O > a gagné29% après qu'IBM < IBM.N > a déclaré qu'elle allait acquérir la société d'infrastructure de données pour environ 11 milliards de dollars. Les actions de Big Blue ont glissé de 1 %.

L'action Tesla TSLA.O a chuté de 1,5 % après que la maison de courtage Morgan Stanley a rétrogradé le fabricant de véhicules électriques de "surpondéré" à "équipondéré".

Carvana < CVNA.N > a bondi de 8 % après que S&P Dow Jones Indices a annoncé que le vendeur de voitures d'occasion en ligne avait obtenu une place dans l'indice de référence S&P 500.