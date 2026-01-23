Les actions américaines devraient baisser en raison de la chute d'Intel et des inquiétudes géopolitiques

Futures en baisse: Dow 0,45%, S&P 500 0,22%, Nasdaq 0,3%

Intel glisse, les prévisions sont inférieures aux estimations

Les chiffres de l'indice PMI mondial S&P de janvier sont attendus à 9:45 a.m. ET

(Mise à jour avec les prix de préouverture, ajout de commentaires d'analystes) par Sruthi Shankar et Pranav Kashyap

Les actions américaines devraient ouvrir en baisse vendredi, orientant le S&P 500 et le Nasdaq vers une deuxième baisse hebdomadaire consécutive, alors qu'Intel a chuté en raison de perspectives négatives et que les préoccupations géopolitiques persistantes ont freiné l'appétit pour le risque.

Les actions ont rebondi au cours des deux dernières séances après la chute brutale de mardi déclenchée par les menaces du président américain Donald Trump d'imposer des droits de douane aux alliés européens jusqu'à ce que Washington soit autorisé à acheter le Groenland.

Donald Trump a par la suite tempéré ses menaces tarifaires et exclu de prendre le Groenland par la force, mais le S&P 500

.SPX et le Nasdaq .IXIC devaient tout de même clôturer la semaine en baisse. Les flux de valeurs refuges ont persisté, propulsant l'or à un niveau record. GOL/

Un frein important vendredi a été le fabricant de puces Intel INTC.O , qui a chuté de 12,8 % avant la mise sur le marché. La société a prévu des revenus et des bénéfices trimestriels inférieurs aux estimations du marché, expliquant qu'elle avait du mal à satisfaire la demande pour ses puces de serveur utilisées dans les centres de données d'intelligence artificielle. Ses actions ont bondi d'environ 50 % depuis le début de l'année.

"La saison des bénéfices a été bonne, mais il y a eu un ou deux titres qui n'ont pas donné de prévisions optimistes et qui ont chuté en conséquence lorsque les investisseurs ont pris des mesures. Les prévisions sont aujourd'hui plus importantes que jamais", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities.

"Les investisseurs resteront prudents car il y a non seulement les bénéfices, mais aussi la Fed. Nous ne nous attendons pas à un changement, mais la question est de savoir ce qu'ils diront dans leur communiqué."

À 8h35 ET, le S&P 500 E-minis EScv1 étaient en baisse de 15,5 points, soit 0,22%. Le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 ont perdu 76 points, soit 0,3%, et le Dow E-minis YMcv1 ont chuté de 224 points, soit 0,45%.

LA FED ATTENDUE

La Réserve fédérale devrait maintenir ses taux à 3,5 %-3,75 % la semaine prochaine, mais les investisseurs passeront au peigne fin la déclaration et les remarques du président Jerome Powell pour obtenir des signaux sur la suite des événements. L'outil FedWatch de CMEGroup montre que les marchés prévoient une première baisse pour le mois de juin.

Après une série de données économiques meilleures que prévu jeudi, les investisseurs attendent les enquêtes sur l'activité économique de S&P Global pour janvier et les données sur le sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan plus tard dans la journée.

Un grand nombre des "Sept Magnifiques", dont Apple AAPL.O , Tesla TSLA.O et Microsoft MSFT.O , doivent publier leurs résultats la semaine prochaine. Leurs perspectives seront suivies de près pour voir s'il reste du jus dans les histoires de croissance qui ont jusqu'à présent soutenu leurs valorisations élevées.

Stimulée par la vigueur de l'économie américaine et les prévisions de réduction des taux d'intérêt cette année, la reprise du marché s'est étendue à d'autres secteurs que celui des grandes capitalisations. L'indice des petites capitalisations Russell 2000 .RUT et l'indice Dow Jones des transports .DJT ont atteint des records jeudi.

Parmi les autres valeurs en hausse, Nvidia NVDA.O a augmenté de 1,1% après que Bloomberg News a rapporté que les autorités chinoises ont dit à Alibaba 9988.HK , Tencent

0700.HK et ByteDance qu'ils peuvent préparer des commandes pour les puces d'intelligence artificielle H200 de Nvidia.

Le fournisseur de services pétroliers SLB SLB.N a augmenté de 0,5 % après avoir dépassé les estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre.

Intuitive Surgical ISRG.O a augmenté de 2,8 % après avoir dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice et le chiffre d'affaires du quatrième trimestre, grâce à une demande croissante pour ses robots chirurgicaux utilisés dans les procédures peu invasives.

Les actions cotées aux États-Unis des sociétés d'extraction d'argent telles que Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N ont augmenté respectivement de 2,6 % et de 0,5 %, alors que les prix de l'argent XAG= ont atteint des niveaux record et se sont approchés de la barre des 100 dollars l'once pour la première fois.