Les actions américaines dans le secteur des télécommunications chutent après l'accord sur les licences de spectre conclu entre Echostar et SpaceX
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 14:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 septembre - ** Les actions des sociétés de télécommunications américaines chutent avant l'ouverture du marché après que le fournisseur de communications par satellite Echostar SATS.O a accepté de vendre des licences de spectre à SpaceX pour 17 milliards de dollars

** L'accord intervient quelques mois après l'enquête de la FCC américaine sur la sous-utilisation des actifs d'Echostar pour l'expansion des services 5G

** AT&T T.N en baisse de 4,5 %, Verizon VZ.N en baisse de 3,9 % et T-Mobile TMUS.O en baisse de 5,1 % avant l'ouverture du marché

** Les actions d'Echostar ont augmenté de 19,7 % à 80,50 $

** Jusqu'à la dernière clôture, SATS a augmenté de 193,6 % depuis le début de l'année, T d'environ 30 %, TMUS de 14,5 % et VZ d'environ 11 %

Valeurs associées

AT&T
28,550 USD NYSE -3,58%
ECHOSTAR RG-A
79,5200 USD NASDAQ +18,26%
T-MOBILE US
243,1650 USD NASDAQ -3,80%
VERIZON COMM
43,345 USD NYSE -2,32%
