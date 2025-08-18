Les actions américaines dans le secteur de l'énergie solaire augmentent en raison de l'assouplissement des règles relatives aux subventions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 août - ** Les actions de certaines sociétés solaires augmentent avant le marché

** SunRun RUN.O en hausse de 2,8 %, considéré comme le "plus grand bénéficiaire" par Jefferies; First Solar FSLR.O bondit de 3 % à 205,99 USD

** Canadian Solar CSIQ.O , Enphase ENPH.O , Complete Solaria SPWR.O gagnent 1 % à 1,8 %

** Le Trésor a dévoilé vendredi les nouvelles règles fédérales en matière de subventions fiscales pour les projets solaires et éoliens

** Les projets d'utilité publique doivent faire l'objet d'un travail "substantiel et continu" pour obtenir des crédits; les petits projets de moins de 1,5 MW conservent une "sphère de sécurité" de 5 %

** Les changements sont "moins sévères que ce que de nombreux acteurs des industries éolienne et solaire avaient craint" - Raymond James

** Jefferies indique que les règles prolongent la durée des crédits d'impôt pour la plupart des développeurs de projets éoliens et solaires jusqu'en 2030