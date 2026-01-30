Les actions américaines chutent après que Trump a nommé Warsh pour succéder à Powell à la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Indices en baisse: Dow 0,86%, S&P 500 0,57%, Nasdaq 0,74%

Russell 2000 en baisse de 1,6%

Les actions d'Apple chutent après les résultats trimestriels

Les mineurs d'or et d'argent chutent en suivant les prix des métaux

(Mise à jour avec les prix de début d'après-midi et les commentaires des analystes) par Pranav Kashyap et Twesha Dikshit

Les actions américaines ont chuté vendredi après que le président Donald Trump a nommé l'ancien gouverneur de la Fed Kevin Warsh pour succéder à Jerome Powell à la tête de la banque centrale américaine, une décision que de nombreux investisseurs considèrent comme hawkish.

M. Warsh, 55 ans, critique de la Fed, devrait favoriser une baisse des taux d'intérêt tout en s'abstenant de l'assouplissement monétaire plus agressif lié à d'autres candidats potentiels.

Sa nomination doit être confirmée par le Sénat, le mandat du président Jerome Powell se terminant en mai. S'il est confirmé, M. Warsh prendra la tête d'une banque centrale qui, selon lui, devrait réduire son rôle dans l'économie et repenser son approche de la politique monétaire.

"Il est difficile de savoir exactement quelle direction Warsh va prendre, car il a déjà été un faucon dans le passé. Il est traditionnellement connu pour être beaucoup plus préoccupé par l'inflation", a déclaré Eric Gerster, directeur des investissements chez AlphaCore Wealth Advisory.

"Il est devenu plus ouvert à l'idée de taux plus bas... ce qui est évidemment ce que l'administration actuelle recherche."

Par ailleurs, les prix à la production ont augmenté plus que prévu en décembre, suggérant que l'inflation pourrait reprendre dans les mois à venir.

Les investisseurs ont continué à parier sur au moins deux réductions de 25 points de base des taux d'intérêt d'ici à la fin de 2026. La banque centrale a maintenu ses taux au début de la semaine, interrompant un cycle d'assouplissement qui a soutenu les actions américaines.

A 11:58 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 421,27 points, ou 0,86%, à 48 650,29, le S&P 500 .SPX a perdu 39,69 points, ou 0,57%, à 6 929,41 et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 175,50 points, ou 0,74%, à 23 509.

L'indice des petites capitalisations Russell 2000 .RUT , plus sensible aux taux d'intérêt, a reculé de 1,6%.

L'indice de volatilité CBOE - la "jauge de la peur" de Wall Street - a baissé à 17,3 points par rapport au sommet de 19,31 qu'il avait atteint jeudi.

LES PETITES CAPITALISATIONS SURPERFORMENT EN JANVIER

Apple AAPL.O , en conclusion des résultats technologiques de la semaine, a prévu une croissance du chiffre d'affaires supérieure aux prévisions, allant jusqu'à 16 % pour le trimestre de mars, mais a averti que la hausse des prix des puces mémoire avait commencé à peser sur la rentabilité.

Les investisseurs ont réagi aux résultats des grandes entreprises technologiques cette semaine en lançant un avertissement brutal: des dépenses d'investissement record seront tolérées tant que la croissance se maintiendra.

Microsoft MSFT.O a enregistré sa pire journée depuis mars 2020 après que ses revenus liés à l'informatique dématérialisée n'aient pas impressionné, tandis que Meta

META.O a bondi de 10 % jeudi.

Sur la journée, TSLA.O a augmenté de 4,7 %, suite à des informations selon lesquelles SpaceX explore des accords avec le fabricant de véhicules électriques et d'autres entreprises dirigées par Elon Musk.

La barre s'est élevée pour le commerce de l'IA qui a propulsé les actions américaines à des niveaux record au cours de l'année écoulée, et les signes d'engorgement dans ces noms à forte croissance ont incité les investisseurs à se tourner vers les petites capitalisations et d'autres coins négligés du marché.

L'indice Russell 2000 des petites capitalisations .RUT et le S&P 600 .SPCY étaient en passe de terminer le mois avec une hausse de près de 5 %.

À titre de comparaison, l'indice S&P 500 et le Nasdaq ont progressé d'un peu plus de 1,3 % chacun.

"Ce que l'on observe, c'est que les gens se tournent vers une histoire plus cyclique et s'éloignent de certaines histoires plus séculaires autour de l'IA", a ajouté M. Gerster.

Le Dow Jones, quant à lui, est sur le point d'enregistrer une neuvième progression mensuelle consécutive, sa plus longue série de gains depuis 2018.

Les actions de SanDisk SNDK.O ont bondi de 9,7 % après des prévisions supérieures aux attentes pour le troisième trimestre, l'IA alimentant la demande de stockage. KLA Corp KLAC.O a battu les attentes de Wall Street pour le bénéfice et le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, mais les actions ont chuté de 12,6%.

Les mineurs d'or et d'argent cotés aux Etats-Unis ont chuté suite à une baisse de plus de 5% du prix des lingots et de 11% du métal blanc. L'indice S&P des matériaux .SPLRCM a chuté de 2 %, menant les baisses.