Les actions américaines baissent, le pétrole grimpe, les investisseurs évaluant l'impasse du détroit d'Ormuz et les résultats mitigés

Les actions de Wall Street ont baissé jeudi et les prix du brut ont augmenté alors que l'Iran affichait son contrôle sur le détroit d'Ormuz et que les investisseurs analysaient une série de rapports de résultats d'entreprises mitigés. Les trois principaux indices boursiers américains ont légèrement baissé, le S&P 500 et le Nasdaq se détournant de leur dernier record en date. L'or s'est replié et le dollar a enregistré une hausse nominale. L'Iran a montré son emprise sur le détroit d'Ormuz jeudi avec une vidéo de ses commandos prenant d'assaut un cargo après l'échec des négociations de paix et la prolongation indéfinie du cessez-le-feu par le président américain Donald Trump. Les informations selon lesquelles les défenses aériennes iraniennes auraient attaqué des cibles au-dessus de Téhéran et qu'il y aurait une lutte entre les modérés et les partisans de la ligne dure en Iran ont fait monter en flèche les prix du brut . Le brut américain CLc1 a augmenté de 3,11% pour s'établir à 95,85 dollars le baril, tandis que le Brent LCOc1 s'est établi à 105,70 dollars le baril, en hausse de 3,10% sur la journée. "La demi-vie d'un mouvement induit par les gros titres s'est considérablement raccourcie au cours des deux ou trois dernières semaines", a déclaré Scott Ladner, directeur des investissements chez Horizon à Charlotte, en Caroline du Nord. "(Les actions) ont atteint des sommets historiques et le pétrole a augmenté de 40% en six semaines alors qu'une guerre est en cours", a ajouté Ladner. "Cela montre que les gros titres ne sont pas le moteur de tout, mais qu'ils peuvent certainement faire bouger les marchés en un ou deux jours." Sur le front économique, les nouvelles demandes d'allocations de chômage sont restées modérées, tandis que l'indice PMI avancé de S&P Global a montré que l'activité commerciale s'accélère ce mois-ci, bien que les prix à la production aient atteint leur niveau le plus élevé depuis juillet 2022, reflétant les complications de la chaîne d'approvisionnement découlant du conflit au Moyen-Orient. La saison des bénéfices du premier trimestre est passée à la vitesse supérieure, 123 entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats. Parmi elles, 82,1% ont dépassé les attentes des analystes. Selon Tajinder Dhillon, responsable de la recherche sur les bénéfices chez LSEG, les analystes prévoient désormais une croissance des bénéfices du S&P 500 de 15,6% en glissement annuel. Parmi les entreprises qui ont publié leurs résultats du premier trimestre, American Airlines AAL.O et Honeywell HON.N , entre autres, ont fourni des prévisions décevantes en raison de l'augmentation des coûts et d'autres perturbations liées à la guerre entre les États-Unis et l'Iran. "Le monde a quelque peu changé depuis la période d'inspection", a déclaré Ladner. "Les prévisions vont évidemment jouer un rôle beaucoup plus important." Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 150,69 points, soit 0,31%, à 49.337,97, le S&P 500 .SPX a perdu 22,79 points, soit 0,32%, à 7.115,08 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 191,64 points, soit 0,78%, à 24.466,02. Les actions européennes ont clôturé en hausse nominale, inversant la faiblesse antérieure alors que les investisseurs ont pesé les développements au Moyen-Orient et les données économiques faibles contre une vague de résultats d'entreprises. L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a perdu 3,85 points, soit 0,36%, pour s'établir à 1.067,46. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,05%, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 .FTEU3 a gagné 3,24 points, soit 0,13%. Les actions des marchés émergents .MSCIEF ont perdu 8,62 points, soit 0,54%, à 1.598,45. L'indice MSCI des actions de la zone Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a clôturé en baisse de 0,49%, à 818,67, tandis que le Nikkei japonais .N225 a perdu 445,63 points, soit 0,75%, à 59.140,23. Le dollar est resté stable, mais s'apprête à enregistrer des gains hebdomadaires, les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran ayant sapé les espoirs de cessez-le-feu. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert contre un panier de devises, y compris le yen et l'euro, a augmenté de 0,08% à 98,70, avec l'euro EUR= en baisse de 0,06% à 1,1696 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,02% à 159,5. Du côté des crypto-monnaies, le bitcoin BTC= a reculé de 0,55% à 78.025,23 dollars. L'ethereum ETH= a reculé de 3,28% à 2.313,67 dollars. Les rendements des obligations du Trésor américain ont augmenté dans un marché agité et fluctuant. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 1,9 point de base à 4,314%, contre 4,294% mercredi en fin de journée. Le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 0,8 point de base à 4,9101%, contre 4,902% mercredi soir. Le rendement de l'obligation à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 2,1 points de base à 3,815%, contre 3,794% mercredi soir. Les prix de l'or ont inversé les gains antérieurs suite à l'annonce d'une extension possible de la trêve israélo-libanaise. L'or au comptant XAU= a baissé de 0,41% à 4.718,29 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 sont restés stables à 4.732,40 dollars l'once.