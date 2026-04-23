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Les actions américaines baissent, le pétrole grimpe, les investisseurs évaluant l'impasse du détroit d'Ormuz et les résultats mitigés
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 21:20

Les actions de Wall Street ont
baissé jeudi et les prix du brut ont augmenté alors que l'Iran
affichait son contrôle sur le détroit d'Ormuz et que les
investisseurs analysaient une série de rapports de résultats
d'entreprises mitigés.
    Les trois principaux indices boursiers américains ont
légèrement baissé, le S&P 500 et le Nasdaq se détournant de leur
dernier record en date.
    L'or s'est replié et le dollar a enregistré une hausse
nominale.
L'Iran a montré son emprise  sur le détroit d'Ormuz jeudi
avec une vidéo de ses commandos prenant d'assaut un cargo après
l'échec des négociations de paix et la prolongation indéfinie du
cessez-le-feu par le président américain Donald Trump.
Les informations selon lesquelles les défenses aériennes
iraniennes auraient attaqué des cibles au-dessus de Téhéran et
qu'il y aurait une lutte entre les modérés et les partisans de
la ligne dure en Iran ont fait monter en flèche les prix du brut
.
    Le brut américain  CLc1  a augmenté de 3,11% pour s'établir
à 95,85 dollars le baril, tandis que le Brent  LCOc1  s'est
établi à 105,70 dollars le baril, en hausse de 3,10% sur la
journée.
  
    "La demi-vie d'un mouvement induit par les gros titres s'est
considérablement raccourcie au cours des deux ou trois dernières
semaines", a déclaré Scott Ladner, directeur des investissements
chez Horizon à Charlotte, en Caroline du Nord.
  
    "(Les actions) ont atteint des sommets historiques et le
pétrole a augmenté de 40% en six semaines alors qu'une guerre
est en cours", a ajouté Ladner. "Cela montre que les gros titres
ne sont pas le moteur de tout, mais qu'ils peuvent certainement
faire bouger les marchés en un ou deux jours."
  
Sur le front économique, les nouvelles demandes d'allocations de
chômage  sont restées modérées, tandis que l'indice PMI
avancé  de S&P Global a montré que l'activité commerciale
s'accélère ce mois-ci, bien que les prix à la production aient
atteint leur niveau le plus élevé depuis juillet 2022, reflétant
les complications de la chaîne d'approvisionnement découlant du
conflit au Moyen-Orient.
La saison des bénéfices du premier trimestre est passée à la
vitesse supérieure, 123 entreprises du S&P 500 ayant publié
leurs résultats. Parmi elles, 82,1% ont dépassé les attentes des
analystes. Selon Tajinder Dhillon, responsable de la recherche
sur les bénéfices chez LSEG, les analystes prévoient désormais
une croissance des bénéfices du S&P 500 de 15,6% en glissement
annuel.
Parmi les entreprises qui ont publié leurs résultats du premier
trimestre, American Airlines   AAL.O  et Honeywell 
 HON.N , entre autres, ont fourni des prévisions décevantes en
raison de l'augmentation des coûts et d'autres perturbations
liées à la guerre entre les États-Unis et l'Iran.
"Le monde a quelque peu changé depuis la période d'inspection",
a déclaré Ladner. "Les prévisions vont évidemment jouer un rôle
beaucoup plus important."
Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a perdu 150,69 points,
soit 0,31%, à 49.337,97, le S&P 500  .SPX  a perdu 22,79 points,
soit 0,32%, à 7.115,08 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a perdu
191,64 points, soit 0,78%, à 24.466,02. 
    Les actions européennes  ont clôturé en hausse
nominale, inversant la faiblesse antérieure alors que les
investisseurs ont pesé les développements au Moyen-Orient et les
données économiques faibles contre une vague de résultats
d'entreprises.
L'indice MSCI des actions mondiales  .MIWD00000PUS  a perdu 3,85
points, soit 0,36%, pour s'établir à 1.067,46.
L'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a progressé de 0,05%,
tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300  .FTEU3  a gagné
3,24 points, soit 0,13%.
Les actions des marchés émergents  .MSCIEF  ont perdu 8,62
points, soit 0,54%, à 1.598,45. L'indice MSCI des actions de la
zone Asie-Pacifique hors Japon  .MIAPJ0000PUS  a clôturé en
baisse de 0,49%, à 818,67, tandis que le Nikkei japonais  .N225 
a perdu 445,63 points, soit 0,75%, à 59.140,23.
    

    Le dollar  est resté stable, mais s'apprête à
enregistrer des gains hebdomadaires, les tensions entre les
Etats-Unis et l'Iran ayant sapé les espoirs de cessez-le-feu.
L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert contre un
panier de devises, y compris le yen et l'euro, a augmenté de
0,08% à 98,70, avec l'euro  EUR=  en baisse de 0,06% à 1,1696 $.
Face au yen japonais  JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,02% à
159,5.
Du côté des crypto-monnaies, le bitcoin  BTC=  a reculé de 0,55%
à 78.025,23 dollars. L'ethereum  ETH=  a reculé de 3,28% à
2.313,67 dollars.
Les rendements des obligations du Trésor américain  ont
augmenté dans un marché agité et fluctuant.
Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans
 US10YT=RR  a augmenté de 1,9 point de base à 4,314%, contre
4,294% mercredi en fin de journée.
Le rendement des obligations à 30 ans  US30YT=RR  a augmenté de
0,8 point de base à 4,9101%, contre 4,902% mercredi soir.
Le rendement de l'obligation à 2 ans  US2YT=RR , qui évolue
généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la
Réserve fédérale, a augmenté de 2,1 points de base à 3,815%,
contre 3,794% mercredi soir.
    Les prix de l'or  ont inversé les gains antérieurs
suite à l'annonce d'une extension possible de la trêve
israélo-libanaise.
L'or au comptant  XAU=  a baissé de 0,41% à 4.718,29 dollars
l'once. Les contrats à terme sur l'or américain  GCc1  sont
restés stables à 4.732,40 dollars l'once.

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
11,7800 USD NASDAQ +2,43%
BTC/USD
77 963,1970 USD CryptoCompare -1,05%
CSI 300 INDEX
4 786,33 Pts Six - Forex 1 0,00%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 310,32 Pts Index Ex -0,36%
EUR/USD SPOT
1,1685 USD Six - Forex 1 -0,20%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
HONEYWELL INTL
214,3400 USD NASDAQ -2,56%
HONG KONG HANG SENG INDIC
25 915,20 Pts Six - Forex 1 0,00%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
24 438,50 Pts Index Ex -0,89%
Nikkei 225
59 140,23 Pts Six - Forex 1 0,00%
Or
4 691,31 USD Six - Forex 1 -1,00%
Pétrole Brent
106,32 USD Ice Europ +4,70%
Pétrole WTI
96,88 USD Ice Europ +4,46%
S&P 500 INDEX
7 108,40 Pts CBOE -0,41%
STOXX Europe 600
614,20 Pts DJ STOXX +0,05%
USA BENCHMARK 10A
4,360 Rates +0,52%
USA BENCHMARK 2A
3,852 Rates +0,15%
USD/JPY SPOT
159,7105 Six - Forex 1 +0,16%
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