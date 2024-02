Les actions américaines atteignent de nouveaux sommets

Amundi

Productivité et marché de l'emploi aux Etats-Unis, inflation en zone euro, budget de l'Inde... Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Les anticipations des investisseurs concernant les baisses des taux d'intérêt par les banques centrales cette année ont soutenu les actions. Leur perception des marchés a été encouragée par la résilience de la croissance économique et de la consommation aux États-Unis. Cela a permis à l'indice de référence des actions américaines, le S&P500 d'atteindre son plus haut niveau en janvier.

A l'avenir, la situation pourrait se compliquer. Certains segments des marchés sont extrêmement chers dans un environnement où la croissance économique aux États-Unis et en Europe semble plus faible à court terme.

Concernant l'inflation, les progrès se poursuivent et la Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE) devraient commencer à réduire leurs taux directeurs vers mai/juin. Toutefois, elles surveilleront les tensions géopolitiques dans la mer Rouge et tout choc potentiel au niveau de l'offre.

Tous ces éléments auront un impact sur les perspectives de rentabilité des entreprises. Les sociétés qui disposent d'une marque reconnue et d'un pouvoir de fixation des prix, au-delà des méga-capitalisations, pourraient faire preuve de résilience.

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :