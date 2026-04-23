Les actionnaires valident le rachat de Warner Bros Discovery par Paramount
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 17:03
Le relèvement de l'offre de Paramount en février a conduit Netflix à se retirer des discussions. L'accord prévoit également une indemnité de rupture de 7 milliards de dollars en cas d'échec réglementaire, ainsi que le paiement de 2,8 milliards de dollars dus à Netflix après la résiliation d'un précédent partenariat. La finalisation de l'opération est attendue au troisième trimestre, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes.
Si les actionnaires ont validé le rachat, ils ont en revanche rejeté le plan de rémunération exceptionnelle destiné aux dirigeants, dont celui du directeur général David Zaslav. Ce dispositif, supérieur à 800 millions de dollars, reste toutefois consultatif et devrait être appliqué. L'opération est présentée par les deux groupes comme une étape clé vers la création d'un acteur majeur du divertissement à l'échelle mondiale.
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