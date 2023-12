Communiqué de presse

Information réglementée

Les actionnaires soutiennent massivement la création des deux sociétés indépendantes - Solvay et Syensqo

Bruxelles, le 8 décembre 2023, 14.30 CET

Solvay SA a tenu son Assemblée Générale Extraordinaire à Bruxelles avec une participation record des actionnaires. Toutes les résolutions proposées ont été approuvées, y compris la scission partielle de la société. Avec ce résultat clair et positif, la séparation de Solvay en deux sociétés indépendantes, le nouveau Solvay et Syensqo, est maintenant confirmée et prendra effet à minuit.

Nicolas Boël, Président du Conseil d'Administration, a souligné la décision historique de ce jour : "Ce moment marque l'aboutissement de la réorganisation majeure que Solvay a connue ces dernières années sous la direction de la CEO Dr. Ilham Kadri. Ce projet de transformation visant à créer deux nouveaux champions industriels, que nous avons entamé il y a 18 mois, a été possible grâce aux efforts considérables et à l'engagement de nos équipes qui ont systématiquement produit des résultats solides pour nos parties prenantes. Les deux entreprises entament leur parcours indépendant avec des bilans solides qui soutiendront leur croissance future.

Dans un monde en mouvement perpétuel, le statu quo n'est jamais une option. La stratégie G.R.O.W. ayant atteint ses objectifs plus tôt que prévu, le Conseil d'Administration a pris la décision audacieuse d'entamer la prochaine étape de la transformation de Solvay après 160 ans d'existence. La création des deux entreprises indépendantes permettra de dégager davantage de valeur pour nos parties prenantes. Elle renforcera notre orientation stratégique, apportera de nouvelles opportunités de croissance, nous permettra d'allouer le capital de manière plus efficace et de construire des fondations encore plus solides pour l'avenir.”

“Je tiens à remercier les actionnaires et les membres du Conseil d'Administration pour leur confiance et leur soutien sans faille dans ce nouveau chapitre ambitieux de l'histoire du groupe, ainsi que nos équipes qui l'ont rendu possible.” a déclaré Dr. Ilham Kadri, CEO de Solvay. “Je suis également ravie de diriger Syensqo pour explorer de nouvelles limites qui développeront la chimie et les technologies nécessaires au progrès de l'humanité ainsi que pour accélérer sa croissance. Je souhaite également beaucoup de succès à Philippe Kehren pour diriger le nouveau Solvay afin de maximiser la rentabilité et maintenir une forte génération de liquidités et des rendements élevés”.

Les détails des votes et les présentations du Président Nicolas Boël et de la CEO Dr. Ilham Kadri sont disponibles dans la section Investor Relations du site web de Solvay.

La cotation de Syensqo sur Euronext Brussels et Euronext Paris (sous le ticker SYENS) est prévue à l’ouverture du marché à 9h00 (CET) le lundi 11 décembre 2023.

