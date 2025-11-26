Les actionnaires majoritaires de Grindr rejettent l'offre de rachat de 3,46 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les actionnaires majoritaires de Grindr GRND.N , Ray Zage et James Lu, ont retiré leur offre de 3,46 milliards de dollars visant à privatiser l'application de rencontres, ont annoncé les soumissionnaires mercredi.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer