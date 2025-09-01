 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les actionnaires de WNS approuvent l'acquisition par Capgemini
01/09/2025

Capgemini SE CAPP.PA :

* LES ACTIONNAIRES DE WNS APPROUVENT L'ACQUISITION PAR CAPGEMINI

Texte original nGNE3kkvJf

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

