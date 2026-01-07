Les actionnaires de WBD appelés à rejeter l'offre de Paramount
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 13:35
Il considère en effet que cette proposition n'est pas dans l'intérêt de WBD et de ses actionnaires, et qu'elle ne répond pas aux critères d'une "proposition supérieure" selon les termes de son accord de fusion avec Netflix.
Jugeant l'offre de Paramount Skydance "inférieure compte tenu des coûts, risques et incertitudes importants" par rapport à la fusion avec Netflix, le conseil réitère sa recommandation en faveur d'un rachat par la plateforme de streaming vidéo.
Pour rappel, Netflix et WBD ont annoncé, le 5 décembre, un accord définitif par lequel Netflix acquerra Warner Bros., y compris ses studios de cinéma et de télévision, HBO Max et HBO, pour une valeur d'entreprise d'environ 82,7 MdsUSD.
La transaction devrait être finalisée après la séparation précédemment annoncée de la division Global Linear Networks de WBD, Discovery Global, en une nouvelle société cotée en bourse, opération qui devrait intervenir au 3e trimestre 2026.
Valeurs associées
|28,4750 USD
|NASDAQ
|-0,19%
A lire aussi
-
Le secteur privé a recommencé à créer des emplois aux Etats-Unis en décembre, même si le nombre a été un peu moins important qu'attendu par les marchés, selon l'enquête régulière ADP/Stanford Lab publiée mercredi. Le mois dernier, 41.000 créations nettes d'emplois ... Lire la suite
-
Le Venezuela va livrer des dizaines de millions de barils de pétrole aux Etats-Unis, a affirmé mardi Donald Trump, quelques jours après le renversement, lors d'un raid américain, du président Nicolas Maduro, capturé et désormais incarcéré aux Etats-Unis. "Je suis ... Lire la suite
-
par Tommy Reggiori Wilkes et Phoebe Seers et Pete Schroeder Près de vingt ans après la crise financière mondiale, les régulateurs tendent à assouplir les règles relatives aux fonds propres des banques afin de favoriser leur compétitivité et de soutenir l'activité ... Lire la suite
-
Pfizer, Moderna, BioNTech : Bayer attaque les poids-lourds des vaccins Covid pour violation de brevets sur l'ARN messager
Une action en justice est déjà en cours contre le producteur américain de vaccin Johnson & Johnson, a indiqué le groupe allemand. Le géant de la santé et de l'agrochimie Bayer a déclaré mercredi 7 janvier avoir porté plainte contre des fabricants du vaccin
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer