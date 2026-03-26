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Les actionnaires de Warner Bros se prononceront le 23 avril sur la fusion avec Paramount pour un montant de 110 milliards de dollars
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 13:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification des sources au paragraphe 1, ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 4 à 7)

Warner Bros Discovery WBD.O a annoncé jeudi que ses actionnaires se prononceraient le 23 avril sur son projet de fusion avec Paramount Skydance PSKY.O pour un montant de 110 milliards de dollars, ce qui rapprocherait les deux sociétés de la conclusion d'une opération qui remodèlerait le paysage médiatique.

Le feu vert des investisseurs ferait avancer l'opération, mais celle-ci resterait soumise à l'examen minutieux des autorités américaines et européennes de la concurrence, qui doivent déterminer si l'entité combinée augmentera les prix pour les consommateurs ou nuira à la concurrence.

Paramount a parié sur une conclusion rapide de l'opération, promettant de verser aux actionnaires de Warner Bros un "ticking fee" trimestriel de 25 cents par action à partir d'octobre si l'opération n'est pas conclue.

Cette fusion, la dernière d'une série deregroupements dans le secteur des médias, consolidera le statut du directeur général David Ellison comme l'un des propriétaires de studio les plus influents du secteur, après qu'il a également piloté le rachat de Paramount par Skydance pour un montant de 8,4 milliards de dollars.

Les analystes ont estimé que Paramount avait plus de facilité à obtenir l'approbation des autorités réglementaires, en partie en raison des liens du père de M. Ellison, le cofondateur milliardaire d'Oracle Larry Ellison, avec le président Donald Trump.

Cependant, le procureur général adjoint par intérim de la division concurrence du ministère américain de la Justice, Omeed Assefi, a déclaré à Reuters que l'accord ne bénéficierait "absolument pas" d'une procédure d'approbation accélérée en raison de facteurs politiques.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
9,2300 USD NASDAQ 0,00%
WARNER BROS RG-A
27,2200 USD NASDAQ 0,00%
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