Les actionnaires de Warner Bros Discovery rejettent la rémunération des dirigeants de 2024

Une majorité d'actionnaires de Warner Bros Discovery WBD.O a voté contre les rémunérations de 2024 du directeur général David Zaslav et d'autres cadres supérieurs lors de l'assemblée annuelle des actionnaires du conglomérat de médias, a-t-on appris mardi auprès des autorités réglementaires. Le conseil d'administration avait recommandé aux actionnaires de voter en faveur de la rémunération des dirigeants pour 2024, mais plus de 59 % d'entre eux ont rejeté la proposition sur une base non contraignante. Pour 2024, la rémunération totale de David Zaslav a augmenté de 4 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 51,9 millions de dollars. Warner Bros Discovery s'est efforcé d'enrayer le déclin de son activité de télévision par câble dans le contexte de la généralisation de la coupure du cordon, en se concentrant plutôt sur ses divisions de streaming et de studios, qui connaissent une croissance plus rapide. Le mois dernier, elle n'a pas atteint les estimations de revenus du premier trimestre et a affiché une perte plus importante que prévu. Le mois dernier, CNBC a rapporté que l'entreprise se dirigeait vers une rupture potentielle. En décembre dernier, WBD a jeté les bases d'une éventuelle vente ou d'une scission de ses actifs de télévision par câble en déclin en annonçant la séparation de ses activités de streaming et de studio. Grâce à une solide liste de contenus, dont la troisième saison de "The White Lotus" de HBO et la série dramatique médicale "The Pitt", WBD a ajouté 5,3 millions d'abonnés à la diffusion en continu au cours du trimestre janvier-mars, dépassant les attentes du marché, mais toujours loin du leader du secteur de la diffusion en continu, Netflix NFLX.O . Le mois dernier, la société a également fait marche arrière sur la marque de son service de streaming, Max, en ramenant le nom HBO qu'elle avait abandonné il y a deux ans.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.