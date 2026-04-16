Les actionnaires de Schroders approuvent la vente de 13,4 milliards de dollars à Nuveen

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(Ajoute le contexte du paragraphe 3)

Les actionnaires de Schroders

SDR.L ont approuvé jeudi une vente de 9,9 milliards de livres (13,4 milliards de dollars) du gestionnaire d'actifs britannique au rival américain Nuveen, confirmant la fin de l'indépendance de l'une des maisons de fonds historiques de Londres.

Les investisseurs de cette société vieille de 222 ans ont soutenu l'opération avec 99,9 % des votes exprimés lors d'une assemblée générale à Londres, dépassant ainsi le seuil d'approbation de 75 %.

Nuveen et Schroders ont annoncé l'opération en février pour créer un groupe combiné gérant 2 500 milliards de dollars d'actifs.

L'opération a relancé les spéculations sur le prochain gestionnaire de fonds qui pourrait être racheté dans un secteur en pleine consolidation, les sociétés s'associant pour concurrencer des rivaux américains plus importants tels que BlackRock BLK.N et Vanguard, qui dominent le marché de la gestion indicielle à faible coût.

On s'attendait à ce que le rachat soit accepté après avoir obtenu le soutien de la famille fondatrice de Schroders, qui détient 42 % des actions de la société. L'actionnaire plus modeste JO Hambro avait néanmoins fait valoir que l'opération sous-évaluait la société de 10 à 15 %.

La vente donnera naissance à l'un des plus grands gestionnaires de fonds actifs au monde, même si le groupe restera derrière les sept plus grands acteurs américains, BlackRock en tête, ainsi que le français Amundi AMUN.PA .

L'opération a une nouvelle fois mis en lumière le nombre croissant de sociétés qui quittent le marché londonien. Schroders se retirera du FTSE 100, mais la marque Schroders sera conservée pour l'instant.

Dans sa mise à jour trimestrielle , jeudi, Schroders a déclaré avoir constaté une augmentation des retraits de clients en mars, dans un contexte de volatilité des marchés liée à la guerre en Iran, après une période d'amélioration des performances l'année dernière.

(1 $ = 0,7383 livre)