Les actionnaires de Metsera votent en faveur d'une acquisition par Pfizer pour un montant allant jusqu'à 10 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les actionnaires de Metsera MTSR.O ont approuvé jeudi l'offre de rachat de Pfizer PFE.N d'une valeur allant jusqu'à 10 milliards de dollars, permettant au géant pharmaceutique américain de revenir sur le marché lucratif du traitement de l'obésité après une féroce guerre d'enchères avec le fabricant de Wegovy, Novo Nordisk NOVOb.CO .
