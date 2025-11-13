 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 261,72
+0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actionnaires de Metsera votent en faveur d'une acquisition par Pfizer pour un montant allant jusqu'à 10 milliards de dollars
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 15:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actionnaires de Metsera MTSR.O ont approuvé jeudi l'offre de rachat de Pfizer PFE.N d'une valeur allant jusqu'à 10 milliards de dollars, permettant au géant pharmaceutique américain de revenir sur le marché lucratif du traitement de l'obésité après une féroce guerre d'enchères avec le fabricant de Wegovy, Novo Nordisk NOVOb.CO .

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BRISTOL-MYERSSQU
49,880 USD NYSE +1,63%
ELI LILLY & CO
1 026,224 USD NYSE +0,76%
METSERA
70,7000 USD NASDAQ -0,07%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
PFIZER
26,265 USD NYSE +1,51%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank