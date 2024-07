Les actionnaires de METHANOR approuvent la totalité des résolutions proposées en AG

Paris, le 4 juillet 2024 – Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET), société spécialisée dans le financement et l’exploitation de projets d'énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, a notamment obtenu l’approbation de ses comptes annuels.



Réunis en assemblée générale ordinaire et extraordinaire le 28 juin 2024, les actionnaires commanditaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, totalisaient 1.183.625 actions sur les 2.419.927 actions composant le capital de Méthanor, dont 2.412.936 ayant droit de vote.

Toutes les résolutions inscrites à l’ordre du jour ont été approuvées.