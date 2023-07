- actionLiontrust Asset Management a annoncé vendredi 7 juillet que ses actionnaires avaient approuvé le projet d’acquisition de GAM Holding. Lors de l’assemblée générale, qui se tenait vendredi, 84?% des actionnaires ayant voté se sont prononcés en faveur du rachat.« L’acquisition proposée donnera naissance à un gestionnaire d’actifs mondial bien positionné pour une croissance à long terme », a déclaré John Ions, directeur général de Liontrust. « Liontrust s’engage à développer le groupe élargi et à établir son siège européen à Zurich (…) », a-t-il ajouté. A lire aussi: Liontrust publie le prospectus boursier de son offre sur GAM Holding Liontrust Asset Management propose 0,0589 action ordinaire Liontrust d’une valeur nominale de 0,01 livre pour chaque action nominative de GAM. L’offre court du 28 juin au 25 juillet et vise les 159,2 millions de titres GAM en circulation.Cette offre est contestée par Xavier Niel et un groupe d’investisseurs. Ces derniers ont publié leur propre plan de redressement de GAM et ont demandé la tenue d’une assemblée générale extraordinaire de GAM pour la mi-août. A lire aussi: Dossier GAM/Liontrust : la Commission des OPA suisse rejette un recours du camp de Xavier Niel

Laurence Marchal