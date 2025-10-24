Les actionnaires de Grindr proposent un rachat pour 3,46 milliards de dollars, ce qui fait bondir l'action de la société

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 octobre - ** Les actions de l'application de rencontres Grindr GRND.N ont bondi de 22,6 % à 15,52 $

** Les actionnaires majoritaires George Raymond Zage et James Lu soumettent une offre non contraignante pour acquérir toutes les actions en circulation de GRND pour 3,46 milliards de dollars, soit 18 dollars par action

** Ce prix représente une prime d'environ 51 % par rapport au cours de clôture de l'action le 10 octobre, lorsque la nouvelle a été annoncée pour la première fois

** GRND n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters

** La note moyenne de quatre analystes est "acheter"; leur estimation médiane est de 22,50 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 29 % cette année