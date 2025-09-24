Les actionnaires de Disney demandent des raisons pour la suspension de Kimmel, selon Semafor

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Un groupe d'actionnaires de Walt Disney DIS.N exige que la société remette les documents relatifs à sa décision de suspendre l'émission de Jimmy Kimmel la semaine dernière, a rapporté Semafor mercredi.
