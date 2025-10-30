Les actionnaires de Core Scientific rejettent l'offre de 9 milliards de dollars de CoreWeave et mettent fin à l'opération

La société de minage de cryptomonnaies Core Scientific CORZ.O a mis fin jeudi à un accord pour sa vente à CoreWeave CRWV.O après que les actionnaires ont voté contre la proposition, marquant le point culminant de mois de campagnes d'investisseurs et de procurations contre l'accord.

Il s'agit de la deuxième tentative avortée de CoreWeave de racheter Core Scientific, la société de minage de cryptomonnaies ayant également rejeté une offre de rachat en espèces en juin 2024.

CoreWeave avait conclu un accord d'une valeur de 9 milliards de dollars pour racheter Core Scientific en juillet, dans le cadre de ses efforts visant à sécuriser l'énergie et la capacité des centres de données nécessaires pour répondre à la demande croissante.

Peu après, Two Seas Capital, qui se présente comme le principal actionnaire actif de Core Scientific, a déclaré qu'il voterait contre l'opération, invoquant des problèmes liés au processus de vente, à la structure de l'opération et à l'évaluation.

Elle a déclaré que le ratio d'échange fixe rendait les actionnaires de Core Scientific vulnérables aux fluctuations du prix des actions de CoreWeave.

Le conseil d'administration de Core Scientific avait exhorté ses actionnaires à voter en faveur de la vente, estimant que l'entreprise combinée bénéficierait de plusieurs économies de coûts et de synergies potentielles.

La semaine dernière, la société de conseil en matière de procurations Institutional Shareholder Services a également recommandé aux investisseurs de voter contre l'opération, suggérant que Core Scientific devrait continuer à faire cavalier seul compte tenu de son succès considérable en tant qu'entreprise autonome.

"Nous respectons l'opinion des actionnaires de Core Scientific et nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat commercial", a déclaré Michael Intrator, directeur général et cofondateur de CoreWeave.

Les actions de Core Scientific ont chuté de 3,4 % dans les premiers échanges, tandis que CoreWeave a perdu près de 5 %.