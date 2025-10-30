 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 147,86
-0,65%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actionnaires de Core Scientific rejettent l'offre de 9 milliards de dollars de CoreWeave et mettent fin à l'opération
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 16:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails dans l'ensemble du document)

La société de minage de cryptomonnaies Core Scientific CORZ.O a mis fin jeudi à un accord pour sa vente à CoreWeave CRWV.O après que les actionnaires ont voté contre la proposition, marquant le point culminant de mois de campagnes d'investisseurs et de procurations contre l'accord.

Il s'agit de la deuxième tentative avortée de CoreWeave de racheter Core Scientific, la société de minage de cryptomonnaies ayant également rejeté une offre de rachat en espèces en juin 2024.

CoreWeave avait conclu un accord d'une valeur de 9 milliards de dollars pour racheter Core Scientific en juillet, dans le cadre de ses efforts visant à sécuriser l'énergie et la capacité des centres de données nécessaires pour répondre à la demande croissante.

Peu après, Two Seas Capital, qui se présente comme le principal actionnaire actif de Core Scientific, a déclaré qu'il voterait contre l'opération, invoquant des problèmes liés au processus de vente, à la structure de l'opération et à l'évaluation.

Elle a déclaré que le ratio d'échange fixe rendait les actionnaires de Core Scientific vulnérables aux fluctuations du prix des actions de CoreWeave.

Le conseil d'administration de Core Scientific avait exhorté ses actionnaires à voter en faveur de la vente, estimant que l'entreprise combinée bénéficierait de plusieurs économies de coûts et de synergies potentielles.

La semaine dernière, la société de conseil en matière de procurations Institutional Shareholder Services a également recommandé aux investisseurs de voter contre l'opération, suggérant que Core Scientific devrait continuer à faire cavalier seul compte tenu de son succès considérable en tant qu'entreprise autonome.

"Nous respectons l'opinion des actionnaires de Core Scientific et nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat commercial", a déclaré Michael Intrator, directeur général et cofondateur de CoreWeave.

Les actions de Core Scientific ont chuté de 3,4 % dans les premiers échanges, tandis que CoreWeave a perdu près de 5 %.

Devises
Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CORE SCIENTIFIC
21,9900 USD NASDAQ +5,87%
COREWEAVE
131,4100 USD NASDAQ -6,09%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un homme assis sur une partie du toit de sa maison, à Santiago de Cuba, le 29 octobre 2025 ( AFP / YAMIL LAGE )
    L'ouragan Melissa se dirige vers les Bermudes, au moins 20 morts à Haïti
    information fournie par AFP 30.10.2025 17:10 

    L'ouragan Mélissa, qui a fait au moins 20 morts en Haïti, dévasté des régions entières de la Jamaïque et inondé Cuba, doit toucher les Bermudes jeudi après une course de plusieurs jours dans les Caraïbes. "Melissa devrait toucher l'île (des Bermudes) plus tard ... Lire la suite

  • airbus groupe A220 air baltic (Crédit: / crédit photo airbus groupe)
    UBS relève son objectif de cours à 240 E sur Airbus
    information fournie par Zonebourse 30.10.2025 17:10 

    UBS maintient sa recommandation à l'achat sur Airbus mais relève son objectif de cours à 240 E (contre 220 E) après l'annonce des résultats du 3ème trimestre 2025. L'analyste estime que les marges sont de plus en plus confortables après le troisième trimestre. ... Lire la suite

  • Le navire de guerre américain USS Gravely, quitte le 30 octobre 2025 Trinité-et-Tobago où il était positionné depuis dimanche dans le cadre du déploiement militaire américain dans les Caraïbes pour une opération antidrogue ( AFP / MARTIN BERNETTI )
    Crise USA-Venezuela : le navire de guerre américain a quitté Trinité-et-Tobago
    information fournie par AFP 30.10.2025 17:09 

    Le navire de guerre américain USS Gravely, qui était à Trinité-et-Tobago depuis dimanche dans le cadre du déploiement militaire américain dans les Caraïbes pour une opération antidrogue, a quitté comme prévu jeudi ce petit archipel situé près du Venezuela, ont ... Lire la suite

  • Le gouverneur de la Banque d'Italie Fabio Panetta et la présidente de la BCE Christine Lagarde, lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion du conseil des gouverneurs de l'institution délocalisée à Florence, le 30 octobre 2025 ( AFP / Tiziana FABI )
    Inflation maîtrisée mais horizon flou : la BCE conserve le statu quo
    information fournie par AFP 30.10.2025 17:03 

    Inflation maitrisée, risques pour la croissance "atténués": la BCE a de nouveau maintenu ses taux inchangés jeudi, soulignant que le cap monétaire changera lorsque cela s'avèrera nécessaire. Le taux de dépôt, référence de la politique monétaire, a été maintenu ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank