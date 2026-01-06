Les actionnaires de Comerica approuvent l'accord de 10,9 milliards de dollars avec Fifth Third Bancorp

par Svea Herbst-Bayliss

Les actionnaires de Comerica CMA.N ont approuvé mardi une vente de 10,9 milliards de dollars à son grand rival Fifth Third Bancorp FITB.O , ont annoncé les deux sociétés, ignorant les appels d'un fonds spéculatif activiste à bloquer l'opération après avoir initialement exhorté la banque à se mettre en vente.

Lors de l'assemblée extraordinaire, un premier décompte a montré que 97% des actionnaires de Comerica ont voté en faveur de l'opération, tandis que 2,2% ont voté contre, selon une source familière de l'affaire.

La fusion, qui devrait être finalisée au premier trimestre 2026 selon les entreprises, donnera naissance à la neuvième banque américaine, avec des actifs combinés de 290 milliards de dollars.

Les directeurs généraux des deux sociétés se sont félicités du vote des actionnaires et ont déclaré que la fusion serait bénéfique pour les clients et les investisseurs.

L'agence Reuters a été la première à annoncer le vote des actionnaires plus tôt dans la journée de mardi.

HoldCo, qui était considéré comme un catalyseur de l'opération, a exhorté à la fin de l'année dernière les investisseurs à faire échouer la fusion prévue et a intenté une action en justice contre les sociétés dans le Delaware, arguant que les plans avaient été élaborés à la hâte et que de meilleures options potentielles n'avaient pas été pleinement prises en compte.

HoldCo n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.