 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 155,45
-0,94%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actionnaires d'Union Pacific et de Norfolk approuvent une fusion de 85 milliards de dollars
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 15:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tout au long de l'article)

Les actionnaires d'Union Pacific

UNP.N et de Norfolk Southern NSC.N ont approuvé l'accord de fusion des deux opérateurs ferroviaires, ont annoncé les sociétés vendredi.

Plus de 99 % des actionnaires de Union Pacific et de Norfolk ont voté en faveur de l'accord de 85 milliards de dollars .

L'accord, qui a suscité une réaction positive de la part du président américain Donald Trump, est encore soumis à l'approbation réglementaire du Surface Transportation Board.

La fusion créera le premier opérateur ferroviaire de fret d'un océan à l'autre et remodèlera le transport des marchandises, des céréales aux automobiles, à travers le pays.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

NORFOLK SOUTHERN
284,500 USD NYSE +0,36%
UNION PACIFIC
222,165 USD NYSE +0,30%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank