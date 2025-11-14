Les actionnaires d'Union Pacific et de Norfolk approuvent une fusion de 85 milliards de dollars

(Ajout de détails tout au long de l'article)

Les actionnaires d'Union Pacific

UNP.N et de Norfolk Southern NSC.N ont approuvé l'accord de fusion des deux opérateurs ferroviaires, ont annoncé les sociétés vendredi.

Plus de 99 % des actionnaires de Union Pacific et de Norfolk ont voté en faveur de l'accord de 85 milliards de dollars .

L'accord, qui a suscité une réaction positive de la part du président américain Donald Trump, est encore soumis à l'approbation réglementaire du Surface Transportation Board.

La fusion créera le premier opérateur ferroviaire de fret d'un océan à l'autre et remodèlera le transport des marchandises, des céréales aux automobiles, à travers le pays.