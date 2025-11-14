information fournie par Reuters • 14/11/2025 à 15:23

Les actionnaires d'Union Pacific approuvent l'accord avec Norfolk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actionnaires d'Union Pacific

UNP.N ont approuvé la fusion avec Norfolk Southern NSC.N , ont annoncé les opérateurs ferroviaires vendredi.