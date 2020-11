Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les actionnaires d'Unibail-Rodamco-Westfield rejettent le projet d'augmentation de capital Reuters • 10/11/2020 à 09:04









(Crédits photo : Flickr - ) (Répétition mastic §6) PARIS, 10 novembre (Reuters) - Les actionnaires d'Unibail-Rodamco-Westfield (URW) URW.AS ont rejeté le projet de résolution en vue d'une augmentation de capital souhaitée par la direction, a annoncé mardi le groupe d'immobilier commercial à l'issue d'une assemblée générale. Affaibli par la crise du coronavirus, URW a lancé mi-septembre un plan de renforcement de son bilan qui prévoit à la fois une augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros, une limitation des dividendes et quatre milliards d'euros de cessions d'actifs. Ce plan, dénommé RESET, se heurte toutefois à l'opposition d'une partie des actionnaires, emmenés par les hommes d'affaires Léon Bressler et Xavier Niel, qui se sont renforcés au capital du groupe en amont de l'assemblée générale. De son côté, la direction d'URW assurait que l'augmentation de capital était "indispensable et immédiate" pour renforcer le bilan du groupe dans un environnement volatil et risqué. L'assemblée générale d'URW était prévue ce mardi mais le vote a eu lieu à distance en raison de la pandémie et a été clôturé lundi. Les résultats du vote doivent être approuvés ce mardi par le bureau de l'assemblée générale. Dans un communiqué, URW indique que la résolution autorisant le conseil d'administration à lancer une augmentation de capital n'a pas recueilli la majorité des deux tiers requise. Les actionnaires ont en revanche approuvé l'entrée au conseil d'administration de Léon Bressler et Xavier Niel. "L'endettement d'URW reste élevé. Nous devrons examiner toutes les alternatives possibles pour rapidement renforcer la structure financière du groupe, et nous mettrons bien sûr en œuvre les autres composantes de notre plan RESET (cessions d'actifs, réduction du dividende en espèces, réduction des dépenses d'investissement) qui restent essentielles pour atteindre nos objectifs de réduction de la dette", a commenté le président du directoire, Christophe Cuvillier, cité dans le communiqué. "A cette fin, le conseil de surveillance se réunira à nouveau dans les prochains jours avec les directeurs nouvellement nommés et le conseil d'administration", ajoute-t-il. Lundi, l'action Unibail-Rodamco-Westfield s'est envolée de 24,3% après l'annonce par le laboratoire Pfizer que son vaccin expérimental contre le COVID-19 était efficace à plus de 90%, selon les premières données d'une vaste étude. "Cette percée médicale est une formidable nouvelle pour tous et marque une étape majeure dans la lutte mondiale contre la pandémie", déclare Christophe Cuvillier. "Sous réserve de l'approbation des prochaines étapes cliniques, cela pourrait avoir un impact positif important sur l'immobilier commercial en général, et sur URW en particulier, notamment sur nos activités et l'achèvement de notre plan de cessions d'actifs." (Bertrand Boucey et Blandine Hénault, édité par Marc Angrand)

