Les actionnaires d'Unibail-Rodamco rejettent le projet d'augmentation de capital

PARIS, 10 novembre (Reuters) - Les actionnaires d'Unibail-Rodamco-Westfield URW.AS ont rejeté le projet de résolution en vue d'une augmentation de capital souhaitée par la direction, a annoncé mardi le groupe d'immobilier commercial à l'issue d'une assemblée générale. Affaibli par la crise du coronavirus, Unibail-Rodamco-Westfield a lancé mi-septembre un plan de renforcement de son bilan qui prévoyait à la fois une augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros, une limitation des dividendes et quatre milliards d'euros de cessions d'actifs. Les actionnaires ont en revanche approuvé l'entrée au conseil d'administration des hommes d'affaires Léon Bressler et de Xavier Niel, qui avaient lancé une campagne contre la direction actuelle et son projet financier. (Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Euronext Amsterdam 0.00%