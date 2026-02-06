 Aller au contenu principal
Les actionnaires d'Atos passent à l'offensive
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 15:46

Environ 700 investisseurs poursuivent Deloitte & Associés et Grant Thornton, accusés d'avoir certifié pendant plusieurs années des comptes jugés trompeurs, avant l'effondrement financier et la restructuration du groupe. Le cabinet qui défend leurs intérêts a procédé à l'assignation jeudi 5 février.

Les commissaires aux comptes d' Atos font l'objet d'une action collective inédite en France. Environ 700 actionnaires individuels, actuels ou anciens, ont décidé d'engager la responsabilité civile professionnelle de Deloitte & Associés et de Grant Thornton, auditeurs légaux du groupe entre 2017 et 2022, ainsi que pour les comptes 2023 publiés début 2024. La procédure est portée par le cabinet Vermeille & Co, avec le soutien de l'UPRA (Union pour la Protection des Actionnaires). Elle est financée par un fonds de litige.

Les plaignants sont des investisseurs ayant acheté des actions Atos entre février 2018 et mars 2024, sur la base de comptes certifiés qu'ils estiment aujourd'hui inexacts. Ils soutiennent que la situation financière du groupe était dégradée de longue date, sans que cette réalité ne soit clairement portée à la connaissance du marché, avant la douche froide de 2024. Les résultats annuels avaient fait apparaître 3,4 milliards d'euros de pertes et une lourde dette nette, qui avaient nécessité une restructuration lourde passant par la dilution quasi totale des actionnaires historiques.

Au coeur du dossier, les actionnaires reprochent aux commissaires aux comptes d'avoir validé, sur six exercices consécutifs, des comptes ne reflétant pas la réalité économique d'Atos. Ils évoquent notamment des actifs surévalués, une reconnaissance trop optimiste du chiffre d'affaires, des risques insuffisamment provisionnés et une présentation jugée trompeuse de la performance opérationnelle. Ils estiment également que les auditeurs n'ont pas alerté sur les risques pesant sur la continuité d'exploitation, pourtant fragilisée, selon eux, dès le début des années 2020.

Valeurs associées

ATOS
48,6700 EUR Euronext Paris -4,42%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

