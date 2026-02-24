Les actionnaires d'Apple rejettent la proposition demandant un rapport sur les démêlés avec la Chine

Les actionnaires d'Apple AAPL.O ont rejeté mardi une proposition visant à rendre compte de la dépendance de l'entreprise à l'égard de la Chine pour la fabrication d'une grande partie de ses produits.