Les actionnaires approuvent la nouvelle stratégie et la mise en place du nouveau conseil d'administration

Schiltigheim, le 21 octobre 2024 18h00, Tonner Drones a le plaisir d'annoncer que toutes les résolutions ont été adoptées lors de l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue ce jour.



Avec 26,92 % du capital social présent ou représenté, le quorum a été atteint. Toutes les résolutions ont été adoptées à une large majorité des voix.

A partir d'aujourd'hui, David Cloetingh et Olaf Graeff ont été nommés au sein du conseil d'administration. De plus, la modification des statuts a été approuvée par les actionnaires. Cela permet à TonnerDrones de déployer sa nouvelle stratégie d'investissement.



La documentation de l'AGOE sera publiée sur le site Web de Tonner Drones.