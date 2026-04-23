Les actifs sous gestion de Man Group au premier trimestre stagnent, un client ayant retiré 6,1 milliards de dollars

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(Ajoute les détails de la performance du Man Group après le paragraphe 1) par Nell Mackenzie

Le fonds spéculatif Man Group

EMG.L a déclaré jeudi que les actifs sous gestion avaient stagné au premier trimestre, après qu'un seul client ait retiré 6,1 milliards de dollars d'une stratégie.

La société a déclaré que les actifs sous gestion sont restés stables à 228,7 milliards de dollars, manquant les attentes des analystes, au cours d'un trimestre dominé par la volatilité découlant de la guerre en Iran.

La performance des fonds long-only de Man Group au premier trimestre a subi des pertes, en particulier dans son fonds Man Continental European Growth qui, au 31 mars, a enregistré un rendement négatif de 10 %.

Selon une note de Morgan Stanley MS.N , les analystes s'accordent à dire que le total des actifs du fonds spéculatif devrait atteindre 233 milliards de dollars, contre 227,6 milliards de dollars au 31 décembre.

Man Group a indiqué dans une note de bas de page de sa mise à jour du premier trimestre qu'un client avait racheté 6,1 milliards de dollars de sa stratégie d'actions systématiques à long terme. La société n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Les investisseurs se sont également inquiétés de la santé du marché du crédit au sens large au cours du premier trimestre, mais Man Group a enregistré des entrées nettes dans ses fonds de crédit à long terme, ce qui a permis de compenser les sorties de fonds dans d'autres secteurs.

Les investisseurs ont racheté un montant net de 1,6 milliard de dollars de l'ensemble des fonds spéculatifs au cours du premier trimestre. Les performances positives de plusieurs fonds et d'autres entrées de clients ont permis d'endiguer les sorties de fonds.

Les stratégies de crédit long-only de Man Group ont enregistré des entrées nettes de 2,2 milliards de dollars, affichant une performance stable. La société a enregistré des sorties de fonds dans ses stratégies alternatives, long-only et alternatives liquides.

Les fonds spéculatifs du monde entier ont été secoués par la volatilité des échanges depuis la fermeture du détroit d'Ormuz le 4 mars, qui a bloqué un cinquième des approvisionnements énergétiques quotidiens de la planète, assombrissant les perspectives économiques mondiales et suscitant des craintes de récession.

Cela s'est traduit par des performances mitigées pour les différentes stratégies de fonds spéculatifs depuis le début de l'année . Les fonds spéculatifs systématiques, dont les algorithmes suivent les tendances du marché jusqu'à ce qu'elles s'essoufflent, ont progressé en moyenne de plus de 7 % depuis le début de l'année jusqu'à la fin du mois de mars, selon la Société Générale.

Les fonds spéculatifs suivis par la société de recherche PivotalPath, qui couvre l'ensemble du secteur, ont affiché un rendement d'environ 1 % au cours de la même période.