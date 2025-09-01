Les actifs russes d'Air Liquide placés sous contrôle de l'Etat information fournie par Cercle Finance • 01/09/2025 à 07:07









(Zonebourse.com) - Air Liquide a fait part vendredi soir de la décision des autorités russes de placer ses actifs en Russie sous administration externe, décision qui entraîne de fait la prise de contrôle par l'Etat russe des actifs du groupe dans le pays.



Le fournisseur de gaz industriels en prend acte et va étudier toutes les voies d'action qui lui sont ouvertes. Pour mémoire, ses activités en Russie ne sont plus consolidées depuis le 1er septembre 2022 et sont depuis dans un processus de cession.



Air Liquide rappelle aussi avoir comptabilisé une provision exceptionnelle de -586 millions d'euros fin 2022, sans incidence sur la trésorerie, qui couvrait la dépréciation de tous ses actifs en Russie, et ne plus avoir d'exposition financière résiduelle dans ce pays.





